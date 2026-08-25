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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 25 Ağustos 2026 Salı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Güne yükselişle başlayan gram altın 7 bin 195 liradan işlem görüyor. 25 Ağustos 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 25 Ağustos 2026 Salı altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 artışla 7 bin 188 liradan tamamladı. Bugüne de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 7 bin 195 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 25 Ağustos 2026 Salı altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 776 liradan, Cumhuriyet altını da 46 bin 868 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 25 Ağustos 2026 Salı altın fiyatları 2

ABD ile İran arasında beklenen uzlaşının sağlanamaması ve tarafların söz konusu anlaşmazlıkları ekonomik yaptırım boyutuna taşıması altının onsunu 3,5 aylık zirvesinden döndürdü.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 25 Ağustos 2026 Salı altın fiyatları 3

Jeopolitik risklerin artış göstermesi dolara olan talebi güçlendirirken dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle altının ons fiyatı yatay seyirle 4 bin 647 dolar düzeyinde seyrediyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı "ekonomik dışlama" operasyonu başlatıldığını açıklarken, İran'ı destekleyen ülkeler için de ikincil yaptırım riskine işaret ederek hiçbir ülkenin ABD yaptırımlarının kapsamı dışında olmayacağını vurguladı. Bessent, yaptırımların zamanlamasına yönelik net bir tarih vermedi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 25 Ağustos 2026 Salı altın fiyatları 4

Tahran yönetimi ise "yaptırımlara tamamen hazırız" mesajı verdi. İki ülke arasındaki gerilimlerin diğer ekonomilere yayılma riski ile İran'ın ABD yaptırımlarına misilleme olarak enerji arzını tehdit edebilecek girişimlerde bulunabileceği ihtimalleri piyasalarda risk algısının sürmesine neden oluyor.

Enerji maliyetlerinin yüksek seyretmesi, enflasyona ilişkin endişeleri canlı tutarak tahvil piyasaları üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 25 Ağustos 2026 Salı altın fiyatları 5

Para politikası tarafında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole'da yapacağı konuşma ile ABD'li çip devi Nvidia'nın yarın açıklayacağı finansal sonuçlar yatırımcıların odağındaki yerini muhafaza ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
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Saat
Gram Altın
7.179,30
7.180,27
% -0.14
09:54
Ons Altın / TL
223.144,63
223.253,75
% -0.19
10:09
Ons Altın / USD
4.640,04
4.640,63
% -0.25
10:09
Çeyrek Altın
11.486,88
11.739,75
% -0.14
09:54
Yarım Altın
22.901,96
23.479,49
% -0.14
09:54
Ziynet Altın
45.949,49
46.816,09
% -0.14
09:54
Cumhuriyet Altını
47.664,00
48.380,00
% 1.96
17:02
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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