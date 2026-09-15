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ABD tahvillerinde kritik seviye: Bessent petrolü işaret etti

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil faizi yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine yaklaşırken, Hazine Bakanı Scott Bessent yükselişte petrol fiyatlarının etkili olduğunu söyledi. Küresel piyasalardaki hareketliliği değerlendiren Bessent ABD tahvil piyasasının dünyanın en iyi performansını gösteren piyasa olduğunu savundu.

ABD tahvillerinde kritik seviye: Bessent petrolü işaret etti
Sariye Nur Dönmez

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil faizi yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine yaklaşırken, Hazine Bakanı Scoott Bessent piyasalardaki hareketliliği değerlendirdi. Temsilciler Meclisi’nde konuşan Bessent tahvil faizlerindeki yükselişte petrol fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.

ABD tahvillerinde kritik seviye: Bessent petrolü işaret etti 1

ÇİN İLE İRAN TEMASI

Bessent, ABD’nin İran’ın finansal bağlantıları konusunda Çin ile kamuoyuna kapalı görüşmeler gerçekleştirdiğini ve temasların olumlu geçtiğini açıkladı. Hazine Bakanlığı yetkililerinin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki görüşmelerinin de verimli olduğunu belirtti.

TAHVİL FAİZLERİNDE PETROL ETKİSİ

10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin temel nedeninin petrol fiyatlarındaki artış olduğunu ifade eden Bessent, küresel gelişmelerinde piyasaları etkilediğini söyledi.

ABD tahvillerinde kritik seviye: Bessent petrolü işaret etti 2

İstihdam ve reel ücretlerdeki artışa dikkat çeken Bessent reel ücretlerin enflasyonun üzerinde yükseldiğini belirterek, ABD’de yeni bir sanayi süper döngüsünün başladığını savundu.

Mortgage kredileri dahil birçok borçlanma aracına referans olan 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin seçimler öncesinde Trump üzerindeki baskıyı artırdığı belirtilirken Bessent, “ABD tahvil piyasası dünyanın en iyi performansını gösteren piyasa” değerlendirmesinde bulundu.

Mortgage kredileri dahil birçok borçlanma aracına referans olan 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin seçimler öncesinde Trump üzerindeki baskıyı artırdığını ifade eden Bessent, “ ABD tahvil piyasası dünyanın en iyi performasını gösteren piyasa” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol abd
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