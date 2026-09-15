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Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

Çinli bilim insanları Batı Pasifik’in derinliklerinde altın ve gümüş açısından son derece zengin bir mineral yatağı keşfetti. 1.500 metreye kadar inilen araştırmalarda cevherdeki altın miktarının ton başına 15,4 grama gümüş miktarının ise 1,27 kilograma kadar ulaştığı belirlendi.

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın
Sariye Nur Dönmez

Batı Pasifik’in derinliklerinde yürütülen bilimsel çalışmalar, değerli metaller bakımından dikkat çekici bir keşifle sonuçlandı. Çinli bilim insanları deniz tabanında altın ve gümüş yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu geniş bir mineral yatağı belirledi. İncelenen cevherde altın miktarının ton başına 15,4 grama gümüş miktarının ise ton başına 1,27 kilograma kadar ulaştı.

Çin devlet televizyonu CCTV’nin aktardığı bilgilere göre keşif, Çin’deki farklı akademik kurumların yer aldığı ortak bir bilimsel araştırma seferi kapsamında yapıldı.

Araştırmacılar, yüksek sıcaklığa sahip hidrotermal kaynakların bulunduğu bölgede gerçekleştirdikleri incelemelerde değerli metaller bakımından zengin cevher yataklarına ulaştı.

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın 1

ALTIN VE GÜMÜŞ YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan analizlerde yataktaki gümüş miktarının ton başına 1,27 kilograma kadar yükseldiği belirlendi. Altın miktarının ise ton başına 15,4 grama ulaştığı tespit edildi. Bilim insanları, bölgedeki ortalama altın ve gümüş yoğunluğunun karada bulunan tipik maden yataklarındaki seviyelere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın 2

1.500 METRE DERİNLİĞE KADAR İNİLDİ

Toplam 18 gün devam eden bilimsel araştırma seferi kapsamında 7 derin deniz dalış gerçekleştirildi. Bölgede daha önce yürütülen araştırmalarda deniz seviyesinin 700 ila 1500 metre altında sıcaklığı 315 dereceyi aşan onlarca hidro termal kaynak belirlenmişti. Son araştırmalarda ise batı Pasifik’te yer alan bir yay arkası havzasında yeni ve geniş bir mineral sahası keşfedildi. Sahanın üç büyük koni biçimindeki sülfür yatağından meydana geldiği belirtildi. Keşfedilen yataklarda altın ve gümüşün yanı sıra başta bakır, çinko ve kurşun olmak üzere ekonomik değeri bulunan farklı minerallerin de yer aldığı bildirildi.

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın 3

SON DERECE YÜKSEK İŞLETME DEĞERİNE SAHİP

Tsinghua Üniversitesi Okyanus Mühendisliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Song Shijii, keşfedilen deniz tabanı maden sahasının son derece yüksek işletme değerine sahip olduğunu belirtti.

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