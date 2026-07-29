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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 29 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 157 liradan işlem görüyor. 29 Temmuz 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 29 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 azalışla 6 bin 136 liradan tamamladı. Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 157 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 29 Temmuz altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 107 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 261 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 29 Temmuz altın fiyatları 2

Altının onsu bugün yüzde 0,2 artışla 4 bin 36 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 29 Temmuz altın fiyatları 3

Piyasalarda jeopolitik gerilimlerin yeniden artmasıyla risk iştahı azalırken gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Ons altının seyri açısından kritik öneme sahip Fed'in faiz kararı için analistler, bankanın politika faizini sabit bırakmasını beklediklerini bildirdi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 29 Temmuz altın fiyatları 4

Haziran ayındaki düşük tüketici ve üretici enflasyon verileri, Fed'e enerji sektöründeki aksaklıkların ve enflasyonun yaz boyunca nasıl gelişeceğini değerlendirmek için zaman kazandırıyor.

Fed'in politika metninde ekonomik görünüme yönelik değerlendirmelerde belirgin bir değişiklik olup olmadığı takip edilecek. Ayrıca basın toplantısında ileriye dönük yönlendirme yapmaktan uzak duran Fed Başkanı Kevin Warsh’un Fed görev grupları çalışmaları ve para politikası duruşuna yönelik aktaracağı bilgiler de yatırımcıların odağında bulunacak.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 29 Temmuz altın fiyatları 5

Söz konusu kararda özellikle eylül ayına yönelik sıkı para politikası mesajı verilirse bu mesajın dolar ve tahvil faizlerini desteklemesi bekleniyor. Diğer taraftan sıkı para politikası mesajı verilmemesi durumunda riskli varlıkların bundan pozitif etkilenebileceği öngörülüyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında gerilimin artması petrol fiyatlarının tekrar yükselmesine neden olurken küresel piyasalarda risk algısı tekrardan arttı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ve yurt dışında ise Fed'in faiz kararının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.159,46
6.160,42
% 0.38
10:04
Ons Altın / TL
191.706,27
191.783,39
% 0.47
10:19
Ons Altın / USD
4.045,17
4.045,79
% 0.42
10:19
Çeyrek Altın
9.855,13
10.072,28
% 0.38
10:04
Yarım Altın
19.648,66
20.144,56
% 0.38
10:04
Ziynet Altın
39.420,52
40.165,91
% 0.38
10:04
Cumhuriyet Altını
40.581,00
41.194,00
% -0.98
17:04
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları
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