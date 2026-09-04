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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 4 Eylül 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 950 liradan işlem görüyor. 4 Eylül 2026 Cuma güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 4 Eylül 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 6 bin 949 liradan tamamlamıştı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 950 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 4 Eylül 2026 Cuma altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 359 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 227 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 4 Eylül 2026 Cuma altın fiyatları 2

Altının onsu yüzde 0,2 değer kaybıyla 4 bin 461 dolardan alıcı buluyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 4 Eylül 2026 Cuma altın fiyatları 3
Orta Doğu'daki askeri gerilimlerin henüz tam anlamıyla sönümlenmemesi, piyasalarda savaş riskine ilişkin endişelerin canlı kalmasına neden oluyor.

Halihazırda fiyatlamalar, dünya genelinde devam eden enflasyon riskini barındırırken, merkez bankalarının bu ay alacağı politika kararlarına ilişkin şahin tahminler öne çıkıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 4 Eylül 2026 Cuma altın fiyatları 4

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırım beklentileri bir miktar zayıflasa da şahin öngörülerin varlığını koruması ve yüksek seyretmeye devam eden tahvil faizleri altın fiyatlarını baskılıyor.

Enerji tarafında kasım vadeli Brent petrol, varil başına 95 dolar civarındaki seyrini koruyor. ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin riskler ve İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırı endişeleri arz güvenliğini gündemde tutuyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 4 Eylül 2026 Cuma altın fiyatları 5


Analistler, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve yatırımcılara Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.985,80
6.986,66
% 0.53
10:45
Ons Altın / TL
217.235,30
217.307,57
% 0.51
11:00
Ons Altın / USD
4.484,98
4.485,60
% 0.28
11:00
Çeyrek Altın
11.177,29
11.423,19
% 0.53
10:45
Yarım Altın
22.284,71
22.846,38
% 0.53
10:45
Ziynet Altın
44.709,15
45.553,03
% 0.53
10:45
Cumhuriyet Altını
45.834,00
46.628,00
% 3.33
16:34
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