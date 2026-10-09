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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 9 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 650 liradan işlem görüyor. 9 Ekim 2026 Cuma güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 9 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 0,70 üzerinde 6 bin 546 liradan tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 bin 650 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 9 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 910 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 960 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 9 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı yüzde 1,4 artışla 4 bin 193 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 9 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları 3

Tahvil piyasasındaki satış baskısı, ABD Hazine Bakanlığının 6 milyar dolara kadar uzun vadeli tahvil geri alımı yapmasıyla bir miktar azaldı. Altın fiyatları, tahvil faizlerindeki düşüş ve dolardaki güç kaybından destek buluyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 9 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları 4

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu'da arz kesintisi risklerinin enflasyon endişelerini artırdığını, merkez bankalarından yeni faiz artırımları gelmesi durumunda altın fiyatları üzerindeki baskının sürebileceğini söyledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.654,85
6.655,85
% 1.68
10:09
Ons Altın / TL
206.797,47
206.878,44
% 1.58
10:24
Ons Altın / USD
4.191,72
4.192,26
% 1.42
10:24
Çeyrek Altın
10.647,76
10.882,32
% 1.68
10:09
Yarım Altın
21.228,98
21.764,64
% 1.68
10:09
Ziynet Altın
42.591,05
43.396,16
% 1.68
10:09
Cumhuriyet Altını
43.375,00
44.029,00
% 0.48
17:01
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gram altın çeyrek altın Altın ons altın altın fiyatları
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