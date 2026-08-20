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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda düşüş: 20 Ağustos 2026 Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Güne düşüşle başlayan gram altın 6 bin 923 liradan işlem görüyor. 20 Ağustos 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda düşüş: 20 Ağustos 2026 Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,38 artışla 6 bin 969 liradan tamamlamıştı. Bugün ise satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 923 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda düşüş: 20 Ağustos 2026 Perşembe altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 306 liradan, Cumhuriyet altını da 45 bin 26 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,7 azalışla 4 bin 492 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda düşüş: 20 Ağustos 2026 Perşembe altın fiyatları 2

ABD Hazine Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırmasının tahvil piyasasındaki satış baskısını azaltması küresel piyasalarda risk iştahını olumlu etkilerken bu hamle borçlanma maliyetlerinin düşeceğine yönelik umutları artırdı.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda düşüş: 20 Ağustos 2026 Perşembe altın fiyatları 3

DÜN GÜNÜ 4523 DOLARDAN TAMAMLADI

Dün düşüş eğiliminde hareket eden altının onsu, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı sonrasında tahvil faizlerindeki gerilemenin pozitif etkisiyle günü yüzde 4,4 artışla 4 bin 523 dolardan tamamladı.

Analistler, altının faiz getirisi olan bir varlık olmadığını, hazine tahvillerinin getirisi yükseldiğinde tahvillerin yatırımcılara altına kıyasla daha cazip bir gelir akışı sunduğunu belirterek, tahvil getirileri düştüğünde ise bu fırsat maliyetinin azaldığını ve altın yatırımcılar için daha cazip hale geldiğini söyledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Tutanaklar, birçok Fed yetkilisinin enflasyonun düşmemesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasının gerekli olabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.

Ayrıca tutanaklarda, "Bu toplantıda politika faizinin artırılmasından yana olan yetkililerden bazıları, böyle bir adımın, ilerleyen bir aşamada daha sert ve potansiyel olarak daha maliyetli bir sıkılaştırma sürecine duyulan ihtiyacı önlemeye yardımcı olacağını değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

Diğer taraftan ABD'nin toplam kamu borcu, tarihte ilk kez 40 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı. ABD'nin kamu borcu 30 trilyon dolar seviyesini 2022 başında aşmıştı. Ülkenin kamu borcunun 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolar artması dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle, dünkü yükselişini sabah saatlerinde de sürdüren altının onsu bugün 4 bin 527 dolarla 2 ayın en yüksek seviyesini görmesine karşın değerli metalde kar satışları etkili oldu.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda düşüş: 20 Ağustos 2026 Perşembe altın fiyatları 4

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye'nin dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.927,17
6.928,03
% -0.58
09:45
Ons Altın / TL
215.460,11
215.509,65
% -0.58
10:00
Ons Altın / USD
4.492,95
4.493,57
% -0.65
10:00
Çeyrek Altın
11.083,47
11.327,33
% -0.58
09:45
Yarım Altın
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% -0.58
09:45
Ziynet Altın
44.333,86
45.170,75
% -0.58
09:45
Cumhuriyet Altını
45.102,00
45.786,00
% 1.06
17:02
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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