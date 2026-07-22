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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 22 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 270 liradan işlem görüyor. 22 Temmuz 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 22 Temmuz altın fiyatları
Aleyna Türkmen

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 6 bin 187 liradan tamamladı.

Yeni güne de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6 bin 270 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 22 Temmuz altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 286 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 987 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 22 Temmuz altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,3 artışla 4 bin 130 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 22 Temmuz altın fiyatları 3

Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken müzakerelere dönüş konusunda yapılan açıklamalar karşılık bulmadı.

ABD Başkanı Donald Trump dün İran ile yakında yeni bir görüşme olup olmayacağına ilişkin, "İran, çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok." dedi.

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI DEVAM EDİYOR

Tarafların karşılıklı saldırılarını sürdürmesi ve müzakere sürecine ilişkin somut bir ilerleme kaydedilmemesi fiyatlamaları zorlamayı sürdürüyor.

Söz konusu jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken, enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü riskler yeniden gündeme geldi. Bu gelişmelerle enflasyonist baskıların güçlenebileceği endişesi, merkez bankalarının daha "şahin" bir para politikası izleyebileceği öngörülerinin artmasına neden oldu. Bu durum, tahvil piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 22 Temmuz altın fiyatları 4

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.254,13
6.255,06
% 1.11
10:32
Ons Altın / TL
194.102,97
194.194,46
% 0.91
10:47
Ons Altın / USD
4.111,48
4.112,12
% 0.84
10:47
Çeyrek Altın
10.006,61
10.227,02
% 1.11
10:32
Yarım Altın
19.950,69
20.454,05
% 1.11
10:32
Ziynet Altın
40.026,46
40.782,99
% 1.11
10:32
Cumhuriyet Altını
40.729,00
41.345,00
% 1.1
17:04
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