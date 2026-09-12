"Ciddi anlamda çarşı pazar karışır" İslam Memiş rakam verdi ve uyardı

Altın fiyatlarında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle hareketlilik sürüyor. ABD ile İran arasındaki gerilim ve Orta Doğu'daki çatışmalar petrol fiyatlarını yeniden 100 doların üzerine taşırken, güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşte de yükseliş eğilimi dikkat çekiyor.

Yatırımcılar ise "Altında yükseliş devam edecek mi?", "Alım için fırsat var mı?" sorularına cevap arıyor. Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak altının kısa vadede izleyeceği seviyeleri açıkladı.

GRAM ALTINDA 6.800-7.000 TL ARALIĞI

Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 382 dolar, Kapalıçarşı'da gram altının ise 6 bin 830 TL seviyesinde olduğunu belirtti. Son iki günde gram altında yaklaşık 100 liralık dalgalanma yaşandığına dikkat çeken Memiş, kısa vadeli beklentisini de açıkladı.

Memiş, ons altında 4.300-4.400 dolar, gram altında ise 6.800-7.000 TL aralığının takip edileceğini söyledi.

Altındaki hareketliliğin temel nedenlerinden birinin jeopolitik riskler olduğunu belirten Memiş, piyasaların bugüne kadar savaş ve enflasyon riskini tam anlamıyla fiyatlamadığını, gerçek bir savaş ve enflasyon fiyatlamasının başlaması halinde değerli metallerde daha agresif yükselişlerin görülebileceğini ifade etti.

"FED'İN İŞİ ZOR! FAİZ ARTIŞI MASADA"

Fed'in faiz kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi yönündeki baskısına karşın Fed cephesinde enflasyon risklerinin devam ettiğine dikkat çekti.

Piyasalarda Fed'in faiz artırma ihtimalinin yüzde 62'ye kadar yükseldiğini belirten Memiş, Eylül ayında Fed'in faiz artırmak konusunda aceleci davranmayacağını ve ekim ayını bekleyebileceğini düşündüğünü söyledi.

Memiş, petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkmasının kalıcı enflasyon riskini artırdığına da dikkat çekerek, Fed'in önümüzdeki dönemde zor bir karar süreciyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

“150-200 DOLARLIK PETROL PİYASASI YAŞANIRSA...”

Orta Doğu'daki çatışmaların genişlemesi ve Husilerin Babülmendep Boğazı'na yönelik tehditlerinin petrol fiyatları açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade eden Memiş, petrolün daha da yükselmesi halinde küresel ekonominin önemli bir sınavdan geçeceğini söyledi.

Memiş, petrolün 150-200 dolar seviyelerine çıkmasının gerçekleşmesi halinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalıcı enflasyon riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Böyle bir senaryoda büyüme tahminlerinin aşağı, enflasyon beklentilerinin ise yukarı yönlü revize edilebileceğini söyleyen Memiş, merkez bankalarının da karar almakta zorlanacağı bir döneme girilebileceği uyarısında bulundu.

Memiş'in değerlendirmesi şöyle:

"Sınırlı varlıklara baktığımız zaman altın tarafı, gümüş tarafı bugüne kadar gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu fiyatlamadı ama bundan sonra fiyatlama olasılığı da var.

Dolayısıyla ciddi anlamda çarşı pazar karışır. Yani ekonomik verilerde büyüme rakamlarında aşağı yönlü revizeler, enflasyon rakamlarında yukarı yönlü revizeler sık sık gelmeye başlar. Merkez bankaları iyice köşeye sıkışır ve karar vermekte gecikebilir diye düşünüyorum"