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'Çoğu onu yapmak için altınlarını bozdurdu' Altında 'sert düşüş' uyarısı! Tarih verdi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
24.02.2025 15:45
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Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Yıla hızlı bir yükselişle başlayan altının bundan sonraki seyrinin nasıl olacağı en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Altın yatırımcıları, altındaki hareketliliği dikkatle takip ederken uzman isimlerin altın tahminleri ve yorumları da araştırılıyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatlarına dair çarpıcı bir değerlendirme geldi. Memiş, tarih vererek altın almayı düşünenleri uyardı.

'Çoğu onu yapmak için altınlarını bozdurdu' Altında 'sert düşüş' uyarısı! Tarih verdi

Altın fiyatlarında son durum, altın yatırımcıları ya da altın almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Altın almak için doğru zaman olup olmadığı ve altının bundan sonraki seyri araştırılıyor. Özellikle altında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı da yanıt aranan sorulardan bir tanesi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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"BU SEVİYELER İLK KEZ ALTIN ALACAKLAR İÇİN İYİ BİR SEVİYE DEĞİL"

A Haber canlı yayınında güncel altın fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Yine o yatay sürecini devam ettiriyor ama güçlü duruş da devam ediyor ons altın ve gram altın tarafında. Yine ilk defa altın alacak yatırımcılara biraz daha uzak durmaları noktasında, o teknik olarak kar satışlarını beklemesi noktasında uyarılarım ben yenilemek isterim. Çünkü bu seviyeler ilk kez altın alacaklar için iyi bir seviye değil yani o teknik düzeltmeyi beklemek lazım. Yaklaşık 400 dolar civarında ons altın tarafında bir yükseliş gördük ve teknik olarak da 200 dolar civarında bir düzeltme yapması lazım" dedi.

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"ALTIN TARAFINDA SERT BİR DÜŞÜŞ BİZİ BEKLİYOR"

Devamında Memiş "Muhtemelen de Mart ayı içinde bu 200 dolarlık kar satışını görebiliriz ve 2800 dolar seviyesinin altına sarkınca o zaman diyebiliriz ki küçük yatırımcıya evet altın alınabilecek bir seviyede, tekrar yükseliş yönlü beklentimizi devam ettiriyoruz diyebiliriz. Ama şu anda altın tarafında biraz alım demek çok zor bir karar. Mart ayını beklemek biraz daha mantıklı. Tabii gözlerimiz Rusya Ukrayna tarafındaki ateşkes haberinde. Savaş bitecek mi? Burada yeni bir açıklama gelecek mi? Yine burayı takip etmeye devam ediyoruz. Yine Mart ayında Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı var, yine burayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Ama gerçek olan bir şey var; 2940 dolar seviyesinde bir ons altın var, muhtemelen yukarıda 3000 dolar sınırı var, psikolojik direnç seviyesi diyelim oraya. Bir şekilde gösterirler ya da göstermezler ama altın tarafında sert bir düşüş bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

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YIL SONU GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu için altın beklentilerini de aktaran Memiş "Gram altın tarafında 4000 - 4500, ons altın tarafında 3050 - 3080 dolar seviyesi ile alakalı öngörüm yine devam ediyor. Ama daha yılın ilk çeyreğinde olmamız hasebiyle çok manipülasyon fiyatlamalar, çok sağlıksız fiyatlamalar da gözlemliyoruz. İşte Bitcoin altın
savaşına dikkat çekmiştim Kasım ayında. Daha yılın ilk çeyreğinde Kripto paraları baskıladılar, altına yol verdiler. Muhtemel yine mart ayında altını baskılayıp bu sefer Kripto paralara yol verebilirler diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise "Öyle gözüküyor ki hani Amerika'da bir enflasyon verisi de gelecek, Mart ayındaki toplantıda çok da faiz indirimi olmayacak gibi görünüyor. Hatta yani yıl sonuna doğru tek bir faiz indirimi varmış gibi fiyatlıyor piyasayı. Tabii Mart ayına dikkat çekiyor İslam Bey. Mart ayı deyince Ramazan bizde biliyorsun. Mart ayının sonu da bayram. Hani ihtiyaçlar için altın bozdurulur mu bilmiyorum. Hani bizde olur onlar. Mart ayındaki hani içerideki düşüşü biraz ona da bağlayabilir miyiz diye bir soru sormuş olayım" dedi.

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"ÇOĞU EV VE ARABA ALMAK İÇİN ALTINLARINI BOZDU"

Bunun üzerine İslam Memiş "Genelde Şubat ayı içinde bu son yükselişleri aslında bozmaya yönelik fırsata çeviren birçok vatandaşımız oldu. Hep tek tek sordum yani birçok araştırma yaptık aslında piyasada, serbest piyasalarda neden bozduruyorsunuz... Çoğu ev ve araba almak için altınlarını bozdu. Şubat ayında ciddi bir bozum oldu. Ama nakde ihtiyacı olmayanlar da alım tarafında talebini devam ettirdi. Mart ayında yine aşağı yönlü sert hareketler de ki vatandaş da görüyor zaten fiyatın köpük fiyatlamaları içinde olduğunu... Yine yoğun bir talep olacak diye düşünüyorum ama dikkat çekici bir şey daha oldu Şubat ayı içerisinde, bugünlerde daha doğrusu. Ocak ayında geçen yıl gördüğümüz 5000 dolar civarındaki işçilikler 3000 dolara kadar gerilemişti. Daha sonra Aralık ve Ocak aylarında 1000 dolara kadar gerilemişti. Şubat ayında bu işçilikler önce 2400 dolar, devamında 2600 dolar ve onun devamında Cuma günü de 2800 dolara yükseldi. İthalat yasağından dolayı altın tarafındaki işçilikler tekrar geri gelmeye başladı. O yüzden vatandaşlarımız bu köpük fiyatlamalardan altın alırken bir de işçilikli altın aldığını bilmesi gerekiyor. İki tane risk var karşısında. Bu risklere karşı da uyanık olması lazım. Yani ben örnek veriyorum; 3550 liradan veya 3600 liradan gram altın aldım, nasıl olsa 4000 olacak 4500 lira olacak zaten onu söylüyoruz problem yok ama bugünkü aldığın gram altının, cebine koyduğun fiziki altın sana 3550'ye değil 3750 liraya geliyor. Çünkü 2800, 2600 dolar civarında işçilikler de geri geldi. O yüzden alım yapacak vatandaşlarımızın sağlıklı karar vermesi lazım. Böyle kuyruklar oluşturarak kaçan bir şey yok, uçan bir şey yok, herhangi bir jeopolitik gerilimi yok vesaire... Yani alım yaparken vatandaşımızın soğukkanlı ve mantıken hareket etmesi lazım. Bozduranlar da genelde ev alıyor, araba alıyor, ihtiyaçlarını görüyor, bu şekilde piyasalardaki stabil durum devam ediyor" şeklinde konuştu.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.456,44
3.456,83
% 0.54
16:15
Ons Altın / TL
107.357,45
107.561,01
% 0.49
16:30
Ons Altın / USD
2.949,81
2.950,28
% 0.52
16:30
Çeyrek Altın
5.530,30
5.651,92
% 0.54
16:15
Yarım Altın
11.025,36
11.303,27
% 0.54
16:15
Ziynet Altın
22.119,84
22.537,41
% 0.54
16:15
Cumhuriyet Altını
23.446,00
23.801,00
% 0.19
15:45
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