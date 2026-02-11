FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

‘Çok yalvardım’ İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı: ‘Bir sistem gelecek’

Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Hızlı hareketlenmeleri ile yatırımcısını son zamanlarda tetikte tutan altın piyasasının gözü bugün 16.30’da açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

‘Çok yalvardım’ İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı: ‘Bir sistem gelecek’
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın son haftalarda yaşadığı sert kayıplarının ardından toparlanmaya başladı. Yatırımcısına alım fırsatı sunan altın piyasası tekrar 7 bin TL’nin üzerine çıktı. Güvenli liman olarak yatırımcıların ilk tercihi olan altın için gözler bugün ABD’de açıklanacak olan veride olacak.

‘Çok yalvardım’ İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı: ‘Bir sistem gelecek’ 1

GÖZLER 16.30’DA

Tarım dışı istihdam verisine göre altının düşmesi veya yükselmesi bekleniyor. Bugün saat 16.30’da açıklanacak olan veri için ise beklentiler 66 bin oldu. Eğer veri zayıf gelirse altın ve gümüşte belirgin bir yükseliş görülmesi bekleniyor. Güçlü gelmesi durumunda ise altının ve gümüşün yükseliş hızının kesileceği tahmin ediliyor.
Manipülasyonlar ile hızlı yükselişe sahne olan altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklamalar da bulundu. Memiş, YouTube kanalında altın için kritik değerlendirmeler yaptı.

‘Çok yalvardım’ İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı: ‘Bir sistem gelecek’ 2

“YÖN KIRILIMI OLACAK”

Memiş, Cuma günü de ABD’de enflasyonun açıklanacağını ifade ederek, haftanın ikiye ayrıldığını belirtti. Tüm yatırım enstrümanlarında temkinli bekleyişin devam ettiğini söyleyen Memiş, “Bu veriler bahane edilerek bir yön kırılımı olacak. Ancak hangi yöne bir kırılım olacak bu şu anda belli değil. Saat 16.30 sonrası tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra belli olacak” dedi.
‘Çok yalvardım’ İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı: ‘Bir sistem gelecek’ 3

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

200 dolar aşağıda 200 dolar yukarıda desteklerin olduğunu belirten Memiş, “Tarım dışı istihdam verisi ve cuma günü enflasyon verisinden sonra bir yön kırılımı piyasalarda mutlaka olacaktır” sözlerini kullandı.

‘Çok yalvardım’ İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı: ‘Bir sistem gelecek’ 4

Gram altın tarafında 7 bin TL’nin altına sarkma olmayacağını belirten Memiş, “Burada hem işçilik tarafında hem de gram altın tarafında bir trend belirleniyor. Yine gram altın üzerinden işlem yapmıyoruz. Biliyorsunuz ons altın üzerinden yolumuza devam ediyoruz. Ama gram altın yatırımcısı şuna inebilmeli. Hem o makas aralıkları bu yıl boyunca açık kalacak hem de işçilik farkları zaman zaman gündemde kalacak” şeklinde konuştu.
‘Çok yalvardım’ İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı: ‘Bir sistem gelecek’ 5

“BUNA BİR SİSTEM GELECEK”

Memiş, Ocak ayında 1 kilogram külçe altına yaklaşık 14 bin dolarlık işçilik eklendiğini söylemişti. Bankalarda ve darphanede altının daha ucuz olduğunu ifade eden Memiş, bu açıklamalardan kuyumcuların rahatsız olduğunu belirtti ve şunları aktardı:

“Ben hiçbir şeyi paldır küldür kafama göre söyleyen birisi değilim; bir şey söylüyorsam bir planım vardır. Şimdi malum sen kuyumcu esnafısın normal perakende. Sonuçta o gram altın paketli gram altınları kendin üretmiyorsun. Kendin piyasaya sürmüyorsun. Sen de bir toptancıdan bunu satın alıyorsun. Vatandaşa satıyorsun. 14 bin dolar işçilik vardı geçen hafta; şu anda 5 bin 500 dolar o işçilikler. 1 kiloda 14 bin dolar işçiliği cebine koyanlarla benim sorunum seninle değil yani, buna bir sistem gelecek”

‘Çok yalvardım’ İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı: ‘Bir sistem gelecek’ 6

10 GÜNDÜR GRAM ALTIN YOK

10 günden beri piyasada gram altının bulunmadığını ifade eden Memiş, “Bu mallar nerede? Kapalı çarşıda şu anda 40 lira 50 lira makasla altın varken bankada 150-200 TL. Uzun vade düşündüğün zaman yıllık fazla düşünüyorsun ya uzun vadeli yatırımcısın. En azından bugün daha uygun bir fiyat alabiliyorsun, normal fiziki altına kıyasla” dedi.

‘Çok yalvardım’ İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı: ‘Bir sistem gelecek’ 7

“10 BİN TL SEVİYESİNİ BEKLİYORUZ”

Bu yıl normalleşene kadar altının darphaneden veya bankadan alınması gerektiğini vurgulayan Memiş, “Gram altın TL fiyatında ons altına dayalı bir şekilde takibe devam ediyoruz. Geniş bant aralığında dalgalanacak. Bunu bir kere kabullenin. 7 bin lira ile 8 bin lira aralığında dalgalanan ama yıl içinde yeni 5 haneli rakam 10 bin TL seviyesine beklemeye devam ediyoruz”
‘Çok yalvardım’ İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı: ‘Bir sistem gelecek’ 8

“9 AY BEKLEDİLER”

Ocak ayında çok yalvardığını belirten Memiş, gümüş için şu sözleri kullandı:

“Yani 3 haneli rakam gümüşün ons fiyatında görülecek mi? Ben çok zannetmiyorum. Ve Ocak ayında çok videolara bakın çok yalvardım; Gümüşten uzak durun. Gümüşü herkes taşıyamaz. Geçen yıl gümüşten kazananlar 9 ay bekledi”

‘Çok yalvardım’ İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı: ‘Bir sistem gelecek’ 9

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık harekete geçti: Taklit ve tağşişe yazılacak cezalar yükseldiBakanlık harekete geçti: Taklit ve tağşişe yazılacak cezalar yükseldi
Rusya’da Toyota ve Volkswagen’in eski fabrikalarında üretime başlanması planlanıyorRusya’da Toyota ve Volkswagen’in eski fabrikalarında üretime başlanması planlanıyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.114,13
7.115,17
% 0.83
12:46
Ons Altın / TL
221.056,20
221.140,64
% 0.74
13:01
Ons Altın / USD
5.065,60
5.066,20
% 0.7
13:01
Çeyrek Altın
11.382,61
11.633,30
% 0.83
12:46
Yarım Altın
22.694,06
23.266,58
% 0.83
12:46
Ziynet Altın
45.530,39
46.390,86
% 0.83
12:46
Cumhuriyet Altını
48.364,00
49.104,00
% -0.08
15:18
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın Altın ons altın islam memiş son dakika altın analizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.