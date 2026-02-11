‘Çok yalvardım’ İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı: ‘Bir sistem gelecek’

Altın son haftalarda yaşadığı sert kayıplarının ardından toparlanmaya başladı. Yatırımcısına alım fırsatı sunan altın piyasası tekrar 7 bin TL’nin üzerine çıktı. Güvenli liman olarak yatırımcıların ilk tercihi olan altın için gözler bugün ABD’de açıklanacak olan veride olacak.

GÖZLER 16.30’DA

Tarım dışı istihdam verisine göre altının düşmesi veya yükselmesi bekleniyor. Bugün saat 16.30’da açıklanacak olan veri için ise beklentiler 66 bin oldu. Eğer veri zayıf gelirse altın ve gümüşte belirgin bir yükseliş görülmesi bekleniyor. Güçlü gelmesi durumunda ise altının ve gümüşün yükseliş hızının kesileceği tahmin ediliyor.

Manipülasyonlar ile hızlı yükselişe sahne olan altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklamalar da bulundu. Memiş, YouTube kanalında altın için kritik değerlendirmeler yaptı.

“YÖN KIRILIMI OLACAK”

Memiş, Cuma günü de ABD’de enflasyonun açıklanacağını ifade ederek, haftanın ikiye ayrıldığını belirtti. Tüm yatırım enstrümanlarında temkinli bekleyişin devam ettiğini söyleyen Memiş, “Bu veriler bahane edilerek bir yön kırılımı olacak. Ancak hangi yöne bir kırılım olacak bu şu anda belli değil. Saat 16.30 sonrası tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra belli olacak” dedi.



ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

200 dolar aşağıda 200 dolar yukarıda desteklerin olduğunu belirten Memiş, “Tarım dışı istihdam verisi ve cuma günü enflasyon verisinden sonra bir yön kırılımı piyasalarda mutlaka olacaktır” sözlerini kullandı.

Gram altın tarafında 7 bin TL’nin altına sarkma olmayacağını belirten Memiş, “Burada hem işçilik tarafında hem de gram altın tarafında bir trend belirleniyor. Yine gram altın üzerinden işlem yapmıyoruz. Biliyorsunuz ons altın üzerinden yolumuza devam ediyoruz. Ama gram altın yatırımcısı şuna inebilmeli. Hem o makas aralıkları bu yıl boyunca açık kalacak hem de işçilik farkları zaman zaman gündemde kalacak” şeklinde konuştu.



“BUNA BİR SİSTEM GELECEK”

Memiş, Ocak ayında 1 kilogram külçe altına yaklaşık 14 bin dolarlık işçilik eklendiğini söylemişti. Bankalarda ve darphanede altının daha ucuz olduğunu ifade eden Memiş, bu açıklamalardan kuyumcuların rahatsız olduğunu belirtti ve şunları aktardı:

“Ben hiçbir şeyi paldır küldür kafama göre söyleyen birisi değilim; bir şey söylüyorsam bir planım vardır. Şimdi malum sen kuyumcu esnafısın normal perakende. Sonuçta o gram altın paketli gram altınları kendin üretmiyorsun. Kendin piyasaya sürmüyorsun. Sen de bir toptancıdan bunu satın alıyorsun. Vatandaşa satıyorsun. 14 bin dolar işçilik vardı geçen hafta; şu anda 5 bin 500 dolar o işçilikler. 1 kiloda 14 bin dolar işçiliği cebine koyanlarla benim sorunum seninle değil yani, buna bir sistem gelecek”

10 GÜNDÜR GRAM ALTIN YOK

10 günden beri piyasada gram altının bulunmadığını ifade eden Memiş, “Bu mallar nerede? Kapalı çarşıda şu anda 40 lira 50 lira makasla altın varken bankada 150-200 TL. Uzun vade düşündüğün zaman yıllık fazla düşünüyorsun ya uzun vadeli yatırımcısın. En azından bugün daha uygun bir fiyat alabiliyorsun, normal fiziki altına kıyasla” dedi.

“10 BİN TL SEVİYESİNİ BEKLİYORUZ”

Bu yıl normalleşene kadar altının darphaneden veya bankadan alınması gerektiğini vurgulayan Memiş, “Gram altın TL fiyatında ons altına dayalı bir şekilde takibe devam ediyoruz. Geniş bant aralığında dalgalanacak. Bunu bir kere kabullenin. 7 bin lira ile 8 bin lira aralığında dalgalanan ama yıl içinde yeni 5 haneli rakam 10 bin TL seviyesine beklemeye devam ediyoruz”



“9 AY BEKLEDİLER”

Ocak ayında çok yalvardığını belirten Memiş, gümüş için şu sözleri kullandı:

“Yani 3 haneli rakam gümüşün ons fiyatında görülecek mi? Ben çok zannetmiyorum. Ve Ocak ayında çok videolara bakın çok yalvardım; Gümüşten uzak durun. Gümüşü herkes taşıyamaz. Geçen yıl gümüşten kazananlar 9 ay bekledi”