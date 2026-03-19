'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

Altın fiyatlarında son durum... Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar, Fed'in faiz kararı ve açıklamalar, piyasaları etkilemeye devam ediyor. Altında sert düşüş yaşanırken altın yatırımcısı bundan sonraki seyri merak etmeye başladı. Özellikle uzmanların değerlendirmeleri araştırılıyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın, gümüş ve kripto paralarla ilgili yorumlarını aktarırken altına dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte 19 Mart 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum! Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar ve hem Fed'in faiz kararı öncesinde hem de Fed'in faiz kararının ardından altında düşüş yaşandı. Piyasalarda gözler yaşanan gelişmelere çevrilmişken özellikle altın fiyatlarının seyri ile ilgili pek çok konu merak ediliyor. Uzman isimden piyasalara dair çarpıcı değerlendirmeler geldi.

"DÜŞÜŞÜN BOYUTUNU BİR MİKTAR ARTIRMIŞ DURUMDA"

TGRT Haber canlı yayınında, Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, kendisine yöneltilen "Altının yönü ne olacak, alım zamanı mı, bekleyelim mi? Fed'in faiz kararında beklentiler değiştirmeyeceği yönündeydi. Onun öncesinde de yine altın ve gümüş cephesinde düşüşler görülmüştü. Kripto paralar karar açıklanmadan kısa bir süre önce yönünü aşağı çevirmişti. Bu düşüşler sürer mi, en kritik nokta nedir?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Zaten düşüş beklentimiz vardı. Fed'in faiz kararı ve aynı zamanda dünkü yaşanan saldırılar burada düşüşün boyutunu bir miktar artırmış durumda. Baktığımız zaman şu anda kritik ons altında en kritik seviyesinin 4690 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Burası kısa vadeli destek, buraya çok yaklaşmış durumdayız. Buradan en azından bir tepki gelmesini bekleyebiliriz. Daha doğrusu belki şöyle diyelim; 4650-4700 bandı diyelim, bu bandın artık önemli bir destek seviyesi olduğunu söyleyebilmemiz mümkün.

Diğer taraftan baktığımız zaman, birçok piyasada satışların geldiğini görüyoruz. Buna aynı zamanda gümüş tarafında örneğin bugün çok sert satışlar var, bu özellikle işte dün açıklanan Fed'in faiz kararından sonra açıklamasından dolayı özellikle faizlerin sabit kalacağı bu da ekonomideki yavaşlama endişelerini tetiklemiş durumda. Orada da 68 dolar seviyesinin önemli bir destek seviyesi olduğunu söylememiz mümkün. Tabii bu 72 seviyesinin altında kaldığı için bir miktar moraller bozulmuş durumda orada. Kısa vadede burasının aslında tam destek seviyeleri olduğunu söylememiz mümkün ama 72 seviyesinin altında 68 dolar seviyesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Tabii bugün yükselen piyasaların genelde hepsi düşüyor. Bitcoin, kripto varlıklar tarafında da düşüşleri görüyoruz. Oradaki en kritik seviyeye de gelmiş durumdayız. 70 bin seviyesi orada da kritik seviye. Yani kısaca aslında bugün itibarıyla bütün o destekler kırılmış durumda, bir alt desteklere gelmiş durumdayız, yaklaşmış durumdayız. Bakalım buradan dönecek mi? Savaştaki tabii gelişmeler de moralleri bozmuştu. Üstüne Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve şahin duruşu geleceğe yönelik bakışları da bir miktar negatife döndürmüş durumda. Onun etkilerini görüyoruz"

"4650-4700 BANDININ BEN ÖNEMLİ BİR DESTEK SEVİYESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte siz ne önerirsiniz, bu seviyeler bir alım seviyesi midir altın için?" sorusu üzerine Ergezen "Altın tarafında bir alım fırsatı mıdır, eğer yatırımcılar altın alımı düşünüyorlarsa bu seviyeler 4650-4700 bandının ben önemli bir destek seviyesi olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bu kadar sert satışların gelmesini beklemiyorduk. 4850-4950 bandı önemli bir destek seviyesiydi. 2 günde çok sert satışlar geldi. Artık 4650-4700 bandına gelmiş durumdayız. Burası kısa vadede önemli bir destek seviyesi. Ben burasının alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyorum. Ama şunu unutmamak lazım; bir savaş var ve savaşın boyutu ciddi anlamda her gün artıyor, maliyeti de artıyor, o yüzden mutlaka stop seviyeleri kurulması lazım. Ben 4650-4700 bandını bir alım fırsatı olarak görüyorum. Ama 4650 altındaki kapanışlarda da mutlaka zarar kes yaparım, pozisyonumu kapatırım diyeyim" ifadelerini kullandı.

"ŞUNU UNUTMAMAK LAZIM; DENGELER DEĞİŞİYOR"

"Diyelim ki bu savaş uzadı, bu seneye ilişkin öngörüler vardı altında, özellikle onsta 6 bin dolar, gramda 10 bin TL seviyeleri, bu öngörüler hala geçerli mi, yoksa işte savaş koşulları daha da uzarsa pek de o rakamları görmeyiz mi diyorsunuz?" sorusu üzerine ise Ergezen şu şekilde konuştu:

"Açıkçası dünkü Fed başkanı Powell'ın açıklamalarına kadar acaba olabilir mi düşüncesi vardı, acaba dengeler değişiyor mu, çünkü savaş birçok dengeyi değiştiriyor, ben de bunun açıkçası olasılıkların artmaya başladığını düşünüyordum fakat Powell noktayı koydu gibi oldu. Faizlerin yüksek kalacağına, hatta faizlerin artabileceğine yönelik ihtimaller oluşmaya başladı. Bu ne demektir? Bu dolar endeksi güçlü kalacaktır demektir. Yani bundan 2 ay önceki beklentimize göre daha yüksek bir dolar endeksi seviyesi olacak. Bu da kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturacaktır. Ekonomideki yavaşlamayı da düşününce açıkçası ben yeni zirve seviyelerinin, bugün itibarıyla bir miktar zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama enflasyonun yüksek kalacak olması piyasada dengeleri de değiştiren bir unsur. Ben geri çekilmesini de beklemiyorum açıkçası. Belki sene başından beri konuşuyoruz, hep bu sene için yeni zirve olmayacak ama 5000-5400 bandı diyordum, hala aynı görüşüm devam ediyor. Ama şunu unutmamak lazım; dengeler değişiyor. O yüzden de savaş sonrası, savaş sonlandıktan sonra gelecek verileri takip edip yine bilgilendiriyor oluruz"

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4867 dolar, en düşük 4697 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 11.57 itibarıyla 4706 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise gün içinde en yüksek 6934 TL, en düşük 6678 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 11.43 itibarıyla 6.692 TL seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

19 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 11.57 itibarıyla 4706 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 11.43 itibarıyla 6.692 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 11.45 itibarıyla 10.928 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 11.45 itibarıyla 21.865, TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 11.58 itibarıyla 47.045 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 11.58 itibarıyla 114.283 TL seviyesinde.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.725,40
6.726,24
% -1.8
12:34
Ons Altın / TL
208.884,07
209.006,81
% -1.91
12:49
Ons Altın / USD
4.714,14
4.714,74
% -2.16
12:49
Çeyrek Altın
10.760,64
10.997,40
% -1.8
12:34
Yarım Altın
21.454,02
21.994,80
% -1.8
12:34
Ziynet Altın
43.042,55
43.855,08
% -1.8
12:34
Cumhuriyet Altını
46.172,00
46.872,00
% -2.92
11:58
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları altın yorum ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

