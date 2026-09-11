Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Eylül Perşembe A101 market kataloğu yayınlandı! Bu hafta a101 online ve mağazalarda geçerli indirimleri hemen inceleyin. A101 aktüel ürünler kataloğu ile televizyondan ev tekstiline, mutfak gereçlerinden motorlu araçlara kadar onlarca fırsat sizleri bekliyor. A101 katalog bu hafta yine en popüler markaları avantajlı fiyatlarla sunuyor. En güncel a101 katalog broşürlerini incelemek ve özel fırsatları kaçırmamak için a101 bu hafta kataloğununa göz atın!

A101’de bu hafta teknoloji ve ev ihtiyaçlarında büyük fırsatlar var! Hi-Level ve Philips 4K smart TV’ler, Canon tanklı yazıcı ve SEG no-frost buzdolabı öne çıkıyor. Ulaşımda Volta elektrikli araç, Hisun ATV ve Pexma bisikletler dikkat çekerken; Dolphin iş makinesi çeşitleri de katalogda yer alıyor. English Home blender ve süpürge, Nehir çeyiz setleri, Pierre Cardin piknik çantaları ile renkli bebek ve çocuk oyuncakları cazip fiyatlarla raflarda yerini alıyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

A101'e Samsung oyun monitörü geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e Samsung oyun monitörü geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

9 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

9 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

ŞOK'a okul malzemeleri geliyor! 22 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a okul malzemeleri geliyor! 22 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

Aldın Aldın gıda fırsatları

A101 e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu 1

A101 e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu 2

Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

A101 e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu 3

Hi-Level 65'' frameless 4K UHD webOS smart QLED tv 29,999 TL

A101 e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu 4

  • Philips 50PUS7000/62 50'' 4K UHD LED dolby atmos smart tv 24,999 TL
  • Philips 55PUS7000/62 55'' 4K UHD LED dolby atmos smart tv 30,999 TL
  • Onvo 32VQ80F3HA 32'' frameless HD whale OS 10 QLED tv 8,999 TL

A101 e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu 5

  • Canon G3430 tanklı yazıcı 6,499 TL
  • Mipo S16 akıllı saat 899 TL
  • Piranha akım korumalı 3'lü uzatma kablosu 439 TL
  • Philips TAH2209 kafaüstü kulaklık 999 TL
  • General Home ikili yaka mikrofonu 649 TL
  • Piranha 5440 masaüstü telefon/tablet standı 129 TL
  • Aprilla ASD-3570 şarjlı vidalama 599 TL

Hisun RA7 guardian 550L on-road ATV 449,990 TL

A101 e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu 6

  • Volta EV2 elektrikli araç 349,990 TL
  • Apec APT4 üç tekerlekli elektrikli moped 59,990 TL
  • Revolts RSX6 125 cc benzinli motosiklet 69,990 TL

A101 e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu 7

  • Dolphin elektrikli Alp Pro forklift 3 ton - 4,7 m 1,399,000 TL
  • Dolphin dizel Bora Pro forklift 3 ton - 4,7 m 1,149,000 TL

Seg NFK42720SOD IG no-frost buzdolabı 28,999 TL

A101 e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu 8

  • Seg BM 501SO D DS bulaşık makinesi 17,999 TL

A101 e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu 9

  • English Home multi blender seti 2,399 TL
  • Kiwi KTM-2930 elektrikli semaver 1,799 TL
  • Schafer tosthause tost makinesi 2,399 TL
  • Kiwi KLB-1612 elektrikli sefer tası 999 TL
  • Pierre Cardin elektrikli cam cezve 649 TL
  • Sinbo SSM-2589 belçika waffle makinesi 999 TL
  • Aprilla AHD-2151 saç kurutma makinesi 899 TL
  • English Home cyclone süpürge 3,999 TL
  • Oral-B iO simply clean şarjlı diş fırçası 2,199 TL

Nehir çelik çeyiz seti 6,999 TL

A101 e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu 10

  • Kütahya Porselen bone crest 18 parça porselen yemek seti 2,399 TL
  • Nehir zarif sade 36 parça çatal kaşık bıçak takımı 2,499 TL
  • Lav 36 parça çeyiz seti 1,299 TL
  • Nehir zarif sade 5 parça servis takımı 999 TL
  • Nehir zincir çelik tepsi 1,199 TL

A101 e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu 11

  • Paşabahçe Borcam Arda Türkmen 4 parça mutfak yardımcıları seti 549 TL
  • Emaye çaydanlık 999 TL
  • Emaye pişir sakla tencere 419 TL
  • Emaye sos tavası 299 TL
  • Emaye saklama kabı seti 749 TL
  • Paşabahçe Borcam kek kalıbı 179 TL

A101 e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu 12

  • English Home pamuklu skoç çift kişilik battaniye 599 TL
  • English Home pamuklu skoç tek kişilik battaniye 499 TL
  • English Home yastık 179 TL
  • Su emici banyo paspası 115 TL
  • Bordürlü yüz havlusu 109 TL
  • Bordürlü el havlusu 59.50 TL
  • Bordürlü banyo havlusu 199 TL

Pierre Cardin izotermik piknik çantası 10 L 289 TL

A101 e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu 13

  • Pierre Cardin izotermik piknik çantası 15 L 299 TL
  • Escamp Lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,499 TL
  • Çizgili plaj/piknik sandalyesi 359 TL
  • Desenli plaj/piknik sandalyesi 359 TL
  • Piknik sandalyesi 299 TL
  • Katlanabilir kamp sandalyesi 299 TL
  • Katlanabilir yuvarlak kumaş kamp masası 699 TL
  • 4 Kademe şezlong sandalye 1,199 TL

Babycim 9'u 1 arada mama sandalyesi 2,499 TL

A101 e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu 14

  • Oyuncak prenses mutfak seti 599 TL
  • Oyuncak Hot Wheels tekli araba 119 TL
  • Oyuncak ince belli çay vakti 329 TL
  • Oyuncak 3D steam eğitici matkap seti 599 TL
  • Barbie Malibu binici bebek 649 TL
  • Barbie Chelsea bebek 249 TL

A101 e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu 15

  • Pexma 26" jant tek amortisörlü bisiklet 4,999 TL
  • Pexma 26" jant bisiklet 4,499 TL
  • Pexma 26" jant çift amortisörlü bisiklet 5,499 TL

Bu içerik 11 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

 Beklenen fırsat: FOREO Bear Mini'de 4.621 TL indirim başladı!

Beklenen fırsat: FOREO Bear Mini'de 4.621 TL indirim başladı!

 Şehre Dönüş Fırsatları'nda son günler! İşte öne çıkan markalar

Şehre Dönüş Fırsatları'nda son günler! İşte öne çıkan markalar

 Doğa tutkunlarına müjde: adidas Terrex ayakkabı indirimde

Doğa tutkunlarına müjde: adidas Terrex ayakkabı indirimde

 Hem dikey hem el süpürgesi: Bissell FurFinder Pro fırsat ürünü oldu

Hem dikey hem el süpürgesi: Bissell FurFinder Pro fırsat ürünü oldu

 Yüksek yastıklama ve güçlü zemin tutuşu: PUMA ayakkabı indirimde

Yüksek yastıklama ve güçlü zemin tutuşu: PUMA ayakkabı indirimde

 Evinizin atmosferini tek dokunuşla yenileyin: Philips Hue LED Şerit

Evinizin atmosferini tek dokunuşla yenileyin: Philips Hue LED Şerit

 Camper Beetle ayakkabıda beklenen fırsat geldi!

Camper Beetle ayakkabıda beklenen fırsat geldi!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
a101 a101 aktüel a101 aktüel katalog a101 aktuel urunler a101 aktüel ürünler katalogu a101 bu hafta a101 bugün a101 aktüel kataloğu A101 bu perşembe
İş birliği İçerikleri
Beklenen fırsat: FOREO Bear Mini'de 4.621 TL indirim başladı!

Beklenen fırsat: FOREO Bear Mini'de 4.621 TL indirim başladı!

Doğa tutkunlarına müjde: adidas Terrex ayakkabı indirimde

Doğa tutkunlarına müjde: adidas Terrex ayakkabı indirimde

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

A101'e Samsung oyun monitörü geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e Samsung oyun monitörü geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

Hem dikey hem el süpürgesi: Bissell FurFinder Pro fırsat ürünü oldu

Hem dikey hem el süpürgesi: Bissell FurFinder Pro fırsat ürünü oldu

Hem dikey hem el süpürgesi: Bissell FurFinder Pro fırsat ürünü oldu

Hem dikey hem el süpürgesi: Bissell FurFinder Pro fırsat ürünü oldu

Yüksek yastıklama ve güçlü zemin tutuşu: PUMA ayakkabı indirimde

Yüksek yastıklama ve güçlü zemin tutuşu: PUMA ayakkabı indirimde

Cihazlarınız için güvenli ve hızlı şarj: Belkin Powerbank indirimde

Cihazlarınız için güvenli ve hızlı şarj: Belkin Powerbank indirimde

 Ayakları rahat ettiren Under Armour Phade 3 indirimde!

 Ayakları rahat ettiren Under Armour Phade 3 indirimde!

9 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

9 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM 15-16-18 Eylül BİM kataloğu yayında! Monster bilgisayar geliyor

BİM 15-16-18 Eylül BİM kataloğu yayında! Monster bilgisayar geliyor

BİM 15-16-18 Eylül BİM kataloğu yayında! Monster bilgisayar geliyor

BİM 15-16-18 Eylül BİM kataloğu yayında! Monster bilgisayar geliyor

Banyonuzun yeni favorisi H2ofloss Ağız Duşu indirimde!

Banyonuzun yeni favorisi H2ofloss Ağız Duşu indirimde!

Damacana derdine son veren BRITA Su Arıtma Sürahisi indirimde!

Damacana derdine son veren BRITA Su Arıtma Sürahisi indirimde!

Evinizin atmosferini tek dokunuşla yenileyin: Philips Hue LED Şerit

Evinizin atmosferini tek dokunuşla yenileyin: Philips Hue LED Şerit

13 başlıkla kusursuz tıraş: Philips bakım setinde kaçırılmayacak fırsat

13 başlıkla kusursuz tıraş: Philips bakım setinde kaçırılmayacak fırsat

Camper Beetle ayakkabıda beklenen fırsat geldi!

Camper Beetle ayakkabıda beklenen fırsat geldi!

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Beklenen fırsat: FOREO Bear Mini'de 4.621 TL indirim başladı!

Beklenen fırsat: FOREO Bear Mini'de 4.621 TL indirim başladı!

Doğa tutkunlarına müjde: adidas Terrex ayakkabı indirimde

Doğa tutkunlarına müjde: adidas Terrex ayakkabı indirimde

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

A101'e Samsung oyun monitörü geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e Samsung oyun monitörü geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

Hem dikey hem el süpürgesi: Bissell FurFinder Pro fırsat ürünü oldu

Hem dikey hem el süpürgesi: Bissell FurFinder Pro fırsat ürünü oldu

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

Hazine haftaya 1 doğrudan satış ve 4 ihale gerçekleştirecek

Hazine haftaya 1 doğrudan satış ve 4 ihale gerçekleştirecek

Altın için kritik veri geldi! Fiyatlar bir anda yön değiştirdi

Altın için kritik veri geldi! Fiyatlar bir anda yön değiştirdi

Spot piyasada elektrik fiyatları (11 Eylül 2026)

Spot piyasada elektrik fiyatları (11 Eylül 2026)

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (11 Eylül 2026)

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (11 Eylül 2026)

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi açıklandı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi açıklandı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.