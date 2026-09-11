A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel Ürünler kataloğu

A101’de bu hafta teknoloji ve ev ihtiyaçlarında büyük fırsatlar var! Hi-Level ve Philips 4K smart TV’ler, Canon tanklı yazıcı ve SEG no-frost buzdolabı öne çıkıyor. Ulaşımda Volta elektrikli araç, Hisun ATV ve Pexma bisikletler dikkat çekerken; Dolphin iş makinesi çeşitleri de katalogda yer alıyor. English Home blender ve süpürge, Nehir çeyiz setleri, Pierre Cardin piknik çantaları ile renkli bebek ve çocuk oyuncakları cazip fiyatlarla raflarda yerini alıyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Aldın Aldın gıda fırsatları

Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Hi-Level 65'' frameless 4K UHD webOS smart QLED tv 29,999 TL

Philips 50PUS7000/62 50'' 4K UHD LED dolby atmos smart tv 24,999 TL

Philips 55PUS7000/62 55'' 4K UHD LED dolby atmos smart tv 30,999 TL

Onvo 32VQ80F3HA 32'' frameless HD whale OS 10 QLED tv 8,999 TL

Canon G3430 tanklı yazıcı 6,499 TL

Mipo S16 akıllı saat 899 TL

Piranha akım korumalı 3'lü uzatma kablosu 439 TL

Philips TAH2209 kafaüstü kulaklık 999 TL

General Home ikili yaka mikrofonu 649 TL

Piranha 5440 masaüstü telefon/tablet standı 129 TL

Aprilla ASD-3570 şarjlı vidalama 599 TL

Hisun RA7 guardian 550L on-road ATV 449,990 TL

Volta EV2 elektrikli araç 349,990 TL

Apec APT4 üç tekerlekli elektrikli moped 59,990 TL

Revolts RSX6 125 cc benzinli motosiklet 69,990 TL

Dolphin elektrikli Alp Pro forklift 3 ton - 4,7 m 1,399,000 TL

Dolphin dizel Bora Pro forklift 3 ton - 4,7 m 1,149,000 TL

Seg NFK42720SOD IG no-frost buzdolabı 28,999 TL

Seg BM 501SO D DS bulaşık makinesi 17,999 TL

English Home multi blender seti 2,399 TL

Kiwi KTM-2930 elektrikli semaver 1,799 TL

Schafer tosthause tost makinesi 2,399 TL

Kiwi KLB-1612 elektrikli sefer tası 999 TL

Pierre Cardin elektrikli cam cezve 649 TL

Sinbo SSM-2589 belçika waffle makinesi 999 TL

Aprilla AHD-2151 saç kurutma makinesi 899 TL

English Home cyclone süpürge 3,999 TL

Oral-B iO simply clean şarjlı diş fırçası 2,199 TL

Nehir çelik çeyiz seti 6,999 TL

Kütahya Porselen bone crest 18 parça porselen yemek seti 2,399 TL

Nehir zarif sade 36 parça çatal kaşık bıçak takımı 2,499 TL

Lav 36 parça çeyiz seti 1,299 TL

Nehir zarif sade 5 parça servis takımı 999 TL

Nehir zincir çelik tepsi 1,199 TL

Paşabahçe Borcam Arda Türkmen 4 parça mutfak yardımcıları seti 549 TL

Emaye çaydanlık 999 TL

Emaye pişir sakla tencere 419 TL

Emaye sos tavası 299 TL

Emaye saklama kabı seti 749 TL

Paşabahçe Borcam kek kalıbı 179 TL

English Home pamuklu skoç çift kişilik battaniye 599 TL

English Home pamuklu skoç tek kişilik battaniye 499 TL

English Home yastık 179 TL

Su emici banyo paspası 115 TL

Bordürlü yüz havlusu 109 TL

Bordürlü el havlusu 59.50 TL

Bordürlü banyo havlusu 199 TL

Pierre Cardin izotermik piknik çantası 10 L 289 TL

Pierre Cardin izotermik piknik çantası 15 L 299 TL

Escamp Lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,499 TL

Çizgili plaj/piknik sandalyesi 359 TL

Desenli plaj/piknik sandalyesi 359 TL

Piknik sandalyesi 299 TL

Katlanabilir kamp sandalyesi 299 TL

Katlanabilir yuvarlak kumaş kamp masası 699 TL

4 Kademe şezlong sandalye 1,199 TL

Babycim 9'u 1 arada mama sandalyesi 2,499 TL

Oyuncak prenses mutfak seti 599 TL

Oyuncak Hot Wheels tekli araba 119 TL

Oyuncak ince belli çay vakti 329 TL

Oyuncak 3D steam eğitici matkap seti 599 TL

Barbie Malibu binici bebek 649 TL

Barbie Chelsea bebek 249 TL

Pexma 26" jant tek amortisörlü bisiklet 4,999 TL

Pexma 26" jant bisiklet 4,499 TL

Pexma 26" jant çift amortisörlü bisiklet 5,499 TL

Bu içerik 11 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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