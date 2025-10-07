FİNANS

Dev banka altın tahminini güncelledi! Gram altın için yeni senaryo, 2026 yılında...

Altın yükselişine devam ediyor. Altın yatırımcısı fiyatları yakından takip etmeye devam ediyor Son olarak, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs altın için yeni tahminde bulundu. Dev banka, güçlü yatırım talebi ve merkez bankalarının artan alımlarına dikkat çekerek 2026 yılı sonu için ons altın tahminini 4 bin 900 dolara çıkardı. Peki, böyle bir senaryoda gram altın ne kadar olur? İşte altın piyasasında son durum...

Ezgi Sivritepe

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, altın için yeni öngörüsünü paylaştı. Şirket, Aralık 2026 için ons altın tahminini 4 bin 300 dolardan 4 bin 900 dolara çıkardı. Dev bankanın analistleri, “Yükseltilen altın fiyatı tahminimize yönelik riskler hâlâ yukarı yönlü. Küçük hacimli altın piyasasına yönelik güçlü talep, ETF girişlerini tahminimizin de üzerine çıkarabilir" sözlerini kullandı.

Banka, altın tahmininde böyle bir revizyon yapmasını nedeni olarak, Batı ülkelerinden gelen güçlü Borsa Yatırım Fonu (ETF) girişleri ve merkez bankalarının potansiyel altın alımları gösterdi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

Goldman Sachs'in dediği gibi ons altın 4 bin 900 dolar seviyesine gelirse gram altın da 7 bin lirayı görebilir. Bugünkü kurla hesaplandığında, bu durumda gram altın yaklaşık 6 bin 600 liraya çıkabilir. Eğer dolar kuru 43 liraya ulaşırsa gram altının 6 bin 774 liraya, 44 liraya yükselmesi durumunda ise 6 bin 932 liraya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altının yükselmesine, jeopolitik riskler, yüksek enflasyon riski, merkez bankalarının faiz politikaları ve altın alımları etkili olurken diğer faktörler ise şu şekilde:

-Bütçe krizi nedeniyle ABD hükümetinin kapanması ve işten çıkarmalar
-Fransa'da Başbakan'ın istifası
-Japonya'da seçim sonuçları

DOLARA GÜVEN KAYBOLUNCA...

SZC TV'ye konuk olan Ekonomist Onur Çanakçı, merkez bankalarının altın alımına yöneldiğini belirtti ve Çin'in rezervlerinin yüzde 7'sinin altın olduğunu kaydetti. Çanakçı, dolara olan güvenin kaybolması ile altına olan talebin arttığını vurguladı.
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.305,99
5.306,64
% -0.04
12:29
Ons Altın / TL
165.157,00
165.217,25
% 0.05
12:44
Ons Altın / USD
3.960,97
3.961,37
% 0.02
12:44
Çeyrek Altın
8.489,59
8.676,35
% -0.04
12:29
Yarım Altın
16.926,11
17.352,70
% -0.04
12:29
Ziynet Altın
33.958,34
34.599,26
% -0.04
12:29
Cumhuriyet Altını
36.301,00
36.849,00
% 0.3
12:13
