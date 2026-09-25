FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan geri çekilmeye rağmen TD Securities, değerli metal için uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor. Banka, 2027’nin ikinci yarısında ons altının 5 bin 350 dolara doğru ilerleyebileceğini öngörüyor.

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!
Cansu Çamcı

Altın piyasasında son haftalarda yaşanan dalgalanma yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ederken, küresel yatırım bankası TD Securities dikkat çeken bir fiyat tahmini paylaştı. Bankanın 14 Eylül 2026 tarihli değerlendirmesine göre ons altın, kısa vadede yüksek faiz ve enerji kaynaklı enflasyon baskısıyla dalgalanabilir ancak uzun vadede yükseliş potansiyelini koruyabilir.

TD Securities, altının 2027'nin ilk dönemlerinde 4.200-4.500 dolar aralığında işlem görmesini bekliyor. Bankanın daha uzun vadeli projeksiyonunda ise ons altının 2027'nin ikinci yarısında 5.350 dolar seviyesine doğru hareket edebileceği belirtiliyor. Bu tahmin, mevcut piyasa koşullarına ilişkin bir öngörü niteliği taşıyor.

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi! 1

Banka, altındaki yükseliş beklentisinin arkasında birkaç önemli faktör bulunduğuna dikkat çekiyor. Enflasyon baskılarının zaman içinde azalması, ABD dolarının zayıflaması ve faiz maliyetlerinin düşmesi, değerli metal açısından destekleyici unsurlar arasında gösteriliyor.

Altın piyasasında merkez bankalarının alımları da önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. TD Securities, daha önceki değerlendirmelerinde merkez bankalarının fiyat düşüşlerinde alıcı konumuna geçtiğine dikkat çekmişti. Bu durum, altının uzun vadeli talep görünümünde etkili olan unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan yüksek faiz ortamı altın açısından kısa vadeli risk oluşturmaya devam ediyor. Faizlerin yüksek kalması, faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azaltabiliyor. TD Securities de enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırması durumunda faiz indirimi beklentilerinin ötelenebileceğini ve bunun altında baskı yaratabileceğini belirtiyor.

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi! 2

Bankanın uzun vadeli tahmininde dikkat çeken tarih ise 2027'nin ikinci yarısı oldu. TD Securities, enflasyon baskılarının hafiflemesi, doların değer kaybetmesi ve taşıma maliyetlerinin azalmasıyla birlikte ons altında yeni bir yükseliş döneminin gündeme gelebileceğini öngörüyor. Bankanın projeksiyonunda 5.350 dolar seviyesi öne çıkıyor.

Altın fiyatlarının gelecekte hangi seviyelerde oluşacağı ise faiz kararları, doların seyri, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının alımları başta olmak üzere çok sayıda faktöre bağlı olacak. Bu nedenle banka tahmininin kesin fiyat sonucu değil, mevcut ekonomik koşullara dayalı bir piyasa projeksiyonu olduğu unutulmamalı.

Kaynak: Nefes

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş'ta tescilli Maraş biberinin hasadına başlandıKahramanmaraş'ta tescilli Maraş biberinin hasadına başlandı
Sinop'ta lakerda hazırlığı: Balıkçılar beklemeden tuzluyorSinop'ta lakerda hazırlığı: Balıkçılar beklemeden tuzluyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.731,85
6.732,72
% 0.21
18:09
Ons Altın / TL
209.374,05
209.451,87
% 0.22
18:24
Ons Altın / USD
4.276,85
4.277,33
% 0.04
18:24
Çeyrek Altın
10.770,97
11.008,00
% 0.21
18:09
Yarım Altın
21.474,61
22.015,99
% 0.21
18:09
Ziynet Altın
43.083,87
43.897,33
% 0.21
18:09
Cumhuriyet Altını
44.615,00
45.287,00
% 0.33
12:10
Anahtar Kelimeler:
Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BM kürsüsünde çağrı cihazı göstererek tüm dünyayı tehdit etti

BM kürsüsünde çağrı cihazı göstererek tüm dünyayı tehdit etti

Netanyahu BM'de boş salona konuştu

Netanyahu BM'de boş salona konuştu

İsrailli futbolcudan skandal gol sevinci! Korner direğini silah yapıp sahayı taradı

İsrailli futbolcudan skandal gol sevinci! Korner direğini silah yapıp sahayı taradı

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Erken final kararı

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Erken final kararı

Mesai ayarlaması Resmi Gazete'de! İş hayatında yeni dönem

Mesai ayarlaması Resmi Gazete'de! İş hayatında yeni dönem

Benzine tüm zamanların en büyük zammı geliyor! 90 TL'yi aşacak

Benzine tüm zamanların en büyük zammı geliyor! 90 TL'yi aşacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.