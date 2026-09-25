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Kahramanmaraş'ta tescilli Maraş biberinin hasadına başlandı

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Maraş biberi hasat ediliyor.

Kahramanmaraş'ta tescilli Maraş biberinin hasadına başlandı

Dulkadiroğlu ilçesi Doğanlıkarahasan Mahallesi'nde bir tarlada hasat etkinliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Maraş biberinin kentin geçmişten geleceğe miras kalan coğrafi işaretli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın biber yetiştiriciliğinde Türkiye'de önemli bir noktada bulunduğunu belirten Görgel, pul biber üretiminde de kentin ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Görgel, Maraş biberi üretimini daha ileriye taşımak istediklerini belirterek, "Bu yıl üreticilerimize 660 bin biber fidesini yüzde 100 hibeyle ulaştırdık. Sulama başta olmak üzere tarımsal üretime yönelik farklı desteklerimizle birlikte bu yıl tarıma verdiğimiz destek 150 milyon lirayı aşmış vaziyette." dedi.

Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesinin ve üretimin devamlılığının önemine işaret eden Görgel, Kahramanmaraş'ın tarımsal potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için desteklerini artırarak sürdüreceklerini dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir de Maraş biberinin kentin önemli değerlerinden olduğunu belirtti.

Bilir, Maraş biberinde bu yıl 22 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Maraş biberinin aroması ve rayihasıyla ülke genelinde ilgi gördüğünü ifade eden Bilir, ürünün pul biber, toz biber ve ipek biber olarak sofralarda yer aldığını dile getirdi.

Bilir, coğrafi işaret tescilli Maraş biberinin başta Irak, Suudi Arabistan ve Azerbaycan olmak üzere 8 ülkeye ihraç edildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından tarlada biber hasadı yapıldı. Etkinliğe, AK Parti İl Başkan Burak Gül, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam ve üreticiler katıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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