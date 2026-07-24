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Güneş enerjisinde tarihi rekor! Elektrik üretimi zirveye çıktı

Yaz aylarında artan güneşlenme süresi elektrik üretimine rekor olarak yansıdı. Haziranda güneşten 4,99 milyar kilovatsaat elektrik üretilirken, toplam üretim 30,35 milyar kilovatsaate ulaşarak tarihi zirveyi gördü.

Güneş enerjisinde tarihi rekor! Elektrik üretimi zirveye çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında güneşlenme süresi artarken, bu durum elektrik üretimi verilerine de olumlu yansıdı.

Bakanlığın verilerine göre, haziranda aylık elektrik üretimi 30,35 milyar kilovatsaat ile tüm haziran ayları içindeki en yüksek değere ulaştı.

Güneş enerjisinde tarihi rekor! Elektrik üretimi zirveye çıktı 1

GÜNEŞ ENERJİSİNDE TÜM ZAMANLARIN REKORU

Ayrıca geçen ay, güneşten elektrik üretimi 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Böylece, haziranda toplam elektrik üretiminin yüzde 16,4'ü de güneşten karşılanmış oldu.

Hidroelektrik santralleri ise haziranda elektrik üretiminde aslan payını almayı sürdürdü. Haziranda gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 34,7'sine denk gelen 10,54 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan sağlandı.

YENİLENEBİLİR VE YERLİ KAYNAKLARDA ZİRVE

Ayrıca geçen ay elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklar, 20,65 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklar ise 24,22 milyar kilovatsaat ile 2000'den bu yana aylık bazda en yüksek seviyelere çıktı.

Yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen üretimde ise hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 57 milyar kilovatsaat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi 21,5 milyar kilovatsaat, güneş kaynaklı elektrik üretimi 19,2 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklardan elektrik üretimi 130,9 milyar kilovatsaat, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise 108,7 milyar kilovatsaatle benzer dönemlere kıyasla miktar olarak en yüksek değerlere erişti.

Güneş enerjisinde tarihi rekor! Elektrik üretimi zirveye çıktı 2

BAKAN BAYRAKTAR'DAN YERLİ ENERJİ VURGUSU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı en üst seviyede değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Anadolu'nun bereketli güneşini, milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneş enerjisi yenilenebilir enerji alparslan bayraktar
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