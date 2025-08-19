FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Dev bankadan yeni altın tahmini! Önce yükseliş sonra düşüş... Rakam ve tarih verdiler

Altın fiyatlarında son durum ve altın tahminleri... Altındaki dalgalı seyir dikkatle takip edilirken İsviçre merkezli dev banka UBS'den dikkat çeken bir analiz geldi. Altında hedef fiyatları duyuran banka, 2026 tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. Öte yandan gram altın fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 387 TL'den işlem görüyor. İşte cumhuriyet altını, ata altın ve çeyrek altın fiyatı ile canlı altın fiyatları ve bankanın tahmini...

Dev bankadan yeni altın tahmini! Önce yükseliş sonra düşüş... Rakam ve tarih verdiler
Hande Dağ

2025 yılına hızlı başlayıp peş peşe rekorlar kıran altında dalgalı seyir sürüyor. Gram altın fiyatı önceki kapanışa göre güne yükselişle başlarken 4 bin 387 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise 3 bin 336 dolar civarında fiyatlanıyor. Peki, altın fiyatlarında yükseliş olacak mı? Son olarak dev bankadan kritik bir altın tahmini geldi. İşte güncel altın fiyatları ve altın tahminleri...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatı dün günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 381 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 223 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 777 liradan satılıyor. Altının onsu, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 336 dolardan işlem görüyor.

Dev bankadan yeni altın tahmini! Önce yükseliş sonra düşüş... Rakam ve tarih verdiler 1

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları

Dev bankadan yeni altın tahmini! Önce yükseliş sonra düşüş... Rakam ve tarih verdiler 2

UBS'DEN KRİTİK ALTIN TAHMİNİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İsviçre merkezli dev banka UBS altın fiyatlarında hedef değiştirdi. Banka, ABD makroekonomik riskleri ve güçlü yatırım talebi sebebiyle 2026 sonu ons altın tahminini 3600 dolara çıkardı. Bankanın haziran ve eylül 2026 dönemleri için ons altın tahmini ise 3 bin 700 dolar oldu. Dolayısıyla altının 2026'nın 3. çeyreğinde yükselmesi, 4. çeyreğinde ise düşmesi bekleniyor.

Bankanın ayrıca, özellikle ETF'ler ve merkez bankalarından gelen güçlü alım talebinin yanı sıra dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altın fiyatlarını daha da yukarı taşımasını beklediği belirtildi. Bankanın, ABD'de yapışkan enflasyon, trend altı büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası politika gevşetmeleri ile birlikte doların zayıflamasının altın fiyatlarını destekleyeceğini öngördüğü aktarıldı.

UBS, notunda "ABD makroekonomik riskleri, Fed'in bağımsızlığına yönelik sorular, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin dolarizasyon karşıtı eğilimleri ve merkez bankalarının daha fazla alımını desteklediğini görüyoruz. Görüşümüze göre, bu faktörler altın fiyatlarını daha da yükseltecektir" dedi.

19 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.56 itibarıyla 4387 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.56 itibarıyla 7173 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.57 itibarıyla 14 bin 347 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 10.11 itibarıyla 29 bin 495 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 10.11 itibarıyla 71 bin 859 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ferrari'nin bedelini kim ödeyecek? Tamirci Hakan Yılmaz açıkladıFerrari'nin bedelini kim ödeyecek? Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı
'Beklemenin anlamı yok' Araba alacaklara tavsiye'Beklemenin anlamı yok' Araba alacaklara tavsiye

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.391,49
4.391,97
% 0.26
10:45
Ons Altın / TL
136.582,53
136.606,08
% 0.25
11:00
Ons Altın / USD
3.340,30
3.340,68
% 0.23
11:00
Çeyrek Altın
7.026,38
7.180,88
% 0.26
10:45
Yarım Altın
14.008,89
14.361,75
% 0.26
10:45
Ziynet Altın
28.105,60
28.635,66
% 0.26
10:45
Cumhuriyet Altını
29.232,00
29.674,00
% -0.01
17:07
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Zil sesinden kılık kıyafete kadar her şey değişiyor

Zil sesinden kılık kıyafete kadar her şey değişiyor

O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

Tek bir anda mahkemelik olabilirsiniz 'Üzerinize kalır'

Tek bir anda mahkemelik olabilirsiniz 'Üzerinize kalır'

Enerji devi satışa çıkıyor, fiyatı belli oldu!

Enerji devi satışa çıkıyor, fiyatı belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.