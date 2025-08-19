Dev bankadan yeni altın tahmini! Önce yükseliş sonra düşüş... Rakam ve tarih verdiler

2025 yılına hızlı başlayıp peş peşe rekorlar kıran altında dalgalı seyir sürüyor. Gram altın fiyatı önceki kapanışa göre güne yükselişle başlarken 4 bin 387 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise 3 bin 336 dolar civarında fiyatlanıyor. Peki, altın fiyatlarında yükseliş olacak mı? Son olarak dev bankadan kritik bir altın tahmini geldi. İşte güncel altın fiyatları ve altın tahminleri...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatı dün günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 381 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 223 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 777 liradan satılıyor. Altının onsu, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 336 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları

UBS'DEN KRİTİK ALTIN TAHMİNİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İsviçre merkezli dev banka UBS altın fiyatlarında hedef değiştirdi. Banka, ABD makroekonomik riskleri ve güçlü yatırım talebi sebebiyle 2026 sonu ons altın tahminini 3600 dolara çıkardı. Bankanın haziran ve eylül 2026 dönemleri için ons altın tahmini ise 3 bin 700 dolar oldu. Dolayısıyla altının 2026'nın 3. çeyreğinde yükselmesi, 4. çeyreğinde ise düşmesi bekleniyor.

Bankanın ayrıca, özellikle ETF'ler ve merkez bankalarından gelen güçlü alım talebinin yanı sıra dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altın fiyatlarını daha da yukarı taşımasını beklediği belirtildi. Bankanın, ABD'de yapışkan enflasyon, trend altı büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası politika gevşetmeleri ile birlikte doların zayıflamasının altın fiyatlarını destekleyeceğini öngördüğü aktarıldı.

UBS, notunda "ABD makroekonomik riskleri, Fed'in bağımsızlığına yönelik sorular, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin dolarizasyon karşıtı eğilimleri ve merkez bankalarının daha fazla alımını desteklediğini görüyoruz. Görüşümüze göre, bu faktörler altın fiyatlarını daha da yükseltecektir" dedi.

19 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.56 itibarıyla 4387 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.56 itibarıyla 7173 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.57 itibarıyla 14 bin 347 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 10.11 itibarıyla 29 bin 495 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 10.11 itibarıyla 71 bin 859 TL seviyesinde.