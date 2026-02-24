FİNANS

Düğünde taktığı çeyrek altın geri gelmeyince icraya verdi: Sonuç şaşırttı

Altın fiyatları yükselince düğünlerde takılan altınlar da çok daha kıymetli hale geldi. Son olarak düğün takısı nedeniyle anlaşmazlık yaşanan bir olay Kayseri’de meydana geldi. Akrabasının düğününde çeyrek altın takan bir kişi, kendi düğününde karşılık alamadığını belirterek icra takibi başlattı. Sürecin sonunda daha önce taktığı altını geri aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Hande Dağ

Altının en çok konuşulduğu alanlardan biri düğünler olunca altın fiyatlarının artması da en çok düğün takılarını etkiledi. Peki, yıllar önce gidilen bir düğünde takılan altın yıllar sonra kişinin kendi düğününde geri gelmeyince ne yapılır? Kayseri'de bir kadının geri alamadığı altın için yakınını icraya verdiği ve o altını geri aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

DURUMU HUKUKİ SÜRECE TAŞIDI

TGRT Haber'de yer alan habere göre; bazıları taktığı altının geri gelip gelmemesini önemsemezken bazısı ise daha önce taktığı altını unutmuyor. Buna göre; Kayseri'de bir kadın yıllar önce bir yakınının düğününe gidip ona çeyrek altın taktı. Fakat kendisi evlendiğinde o çeyrek altın geri gelmedi. Taktığı altın geri gelmeyen kadın durumu hukuki sürece taşıdı.

İTİRAZ GELMEYİNCE BORÇ KESİNLEŞTİ

İcraya veren kişinin kazandığı öğrenildi. Hukuki sürece karşı taraftan itiraz gelmedi, borç kesinleşti. O altının bedeli alacaklıya teslim edildi. Bu durum, düğünde takılan altın borç mu hediye mi sorularını da beraberinde getirdi.

