Düğünlerde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapandı

Düğün ve nikah gibi organizasyonlarda altın alma ve taşıma telaşını azaltmayı hedefleyen “ altın kiosk” uygulaması hayata geçirildi. Sistem sayesinde kullanıcılar, kiosk ekranından istedikleri ürün ve gramajı seçerek sipariş oluşturabiliyor. Fiziki altın, İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle sigortalı kargo aracılığıyla belirtilen adrese gönderiliyor.

ALTIN KİOSK UYGULAMASIYLA SİGORTALI TESLİMAT

Projeyi geliştiren Altın Anne Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ecem Karaman, Bugün bir düğüne giderken altınımızı önceden alıp cebimizde taşıyoruz. Kiosk ile birlikte bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz. Böylece önceden altın alma telaşına son veriyoruz; kaybolma ve çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.

Dijital dünyanın kolaylığıyla birlikte fiziki altına ulaşmayı daha erişilebilir ve daha pratik hale getirmeyi amaçlayan sistem ilk olarak Kocaeli’de kullanıma sunuldu. Deneyimleme fırsatı bulan vatandaşlar sistemi olumlu karşıladı. Düğün günü telaşıyla altını evde unutmak gibi bir dertlerin ortadan kalkması adına pozitif bir alternatif olarak karşılanan sistemi deneyenler kullanımının da kolay olduğunu dile getiriyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Kioskların zaman içerisinde, düğün salonları, oteller ve havalimanları gibi altına ihtiyaç duyulan her yerde konumlandırılması hedefleniyor.

Düğün ve nikahlarda altın alma telaşını azaltacak, kuyumculardaki yoğunluğun da önüne geçebilecek yeni bir sistem Kocaeli’de kullanıma sunuldu.