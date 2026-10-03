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Bakan Ömer Bolat açıkladı: Eylül ayında ihracat rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin eylül ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 25 milyar 976 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Bakan Ömer Bolat açıkladı: Eylül ayında ihracat rekoru
Cansu Çamcı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı ile ocak-eylül dönemine ilişkin dış ticaret verilerini İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıkladı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK EYLÜL AYI İHRACATI!

Bakan Bolat, eylülde aylık ihracatın yüzde 15,4'lük artışla 26 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakamın tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracatı olduğunu belirten Bolat, söz konusu seviyenin Cumhuriyet tarihininde en yüksek ikinci aylık ihracat rakamı olduğunu ifade etti.

EKONOMİ 24 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR

Türkiye ekonomisinin son 16 yıldır kesintisiz büyüme gösterdiğini belirten Bolat, büyümenin son 24 çeyrektir devam ettiğini söyledi.

Bolat, 2026 yılının ilk 6 ayında ekonominin yüzde 2,5 büyüdüğünü belirterek mal ve hizmet ihracatının ekonomik büyümeye pozitif katkı sağladığını ifade etti.

EYLÜLDE İHRACAT REKORU

Bolat'ın açıkladığı verilere göre eylül ayında 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Yıllık yüzde 15,4'lük artışla ulaşılan bu rakam, tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Bolat, 26 milyar dolarlık ihracatın aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık ihracat rakamı olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye ömer bolat
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