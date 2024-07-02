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Dünya Altın Konseyi: Altının ons fiyatı çoğu varlık sınıfını geride bıraktı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.07.2024 17:38
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Dünya Altın Konseyi, altının ons fiyatının yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 12 artarak çoğu ana varlık sınıfını geride bıraktığını bildirdi. Enflasyon oranlarının "nispeten" yüksek kaldığına ancak merkez bankalarının faiz indirimlerine hazırlandığına işaret edilen raporda, “Ancak işler nadiren planlandığı gibi gider ve altın gibi küresel ekonomi de bir itici güç bekliyor gibi görünüyor.” ifadesine yer verildi.

Dünya Altın Konseyi: Altının ons fiyatı çoğu varlık sınıfını geride bıraktı

Dünya Altın Konseyi, “Altın Yıl Ortası Görünümü 2024” başlıklı raporunda, merkez bankalarının alımları, Asya yatırım fonlarındaki girişler ve jeopolitik belirsizliklerin altın fiyatını desteklediği belirtildi. Altının ons fiyatının yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 12 arttığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Böylelikle çoğu varlık sınıfını geride bıraktı.” denildi.

Raporda, gelişmiş ülkelerdeki faiz indirimlerinin altın için bir itici güç olabileceğine işaret edilirken, altında çeşitli risklerin de bulunduğu ve küresel talepteki bir düşüşün altın fiyatını olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Express


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