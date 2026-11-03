FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Beklemeleri gerek'

Altın fiyatları cuma günü 4 bin doların altına düşerek 3 bin 900 dolar seviyesini gördü. Gram altın ise 6 bin 200 TL'ye geriledi. Peki altın yeni haftada nasıl olacak? Altındaki bu düşüşün perde arkasında ne var? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı.

Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Beklemeleri gerek'
Cansu Çamcı

Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Ocak ayında 5 bin 595 dolarla rekor kıran ons altın 3 bin 870 dolara kadar düştü. Altın 9 ay içinde yüzde 27 değer kaybetti.

Güvenli liman olarak görülen altının düşüşünün arkasında hangi etkenler var? Bu gerileme devam edecek mi? Elinde atını olan yatırımcı ne yapmalı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gelişmeleri TGRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"GÜMÜŞ TARAFINDA YÜZDE 2,5 CİVARINDA BİR YÜKSELİŞ VAR"

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatları geçen haftayı sert düşüşle tamamladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 3.975 dolar seviyesine kadar gerilerken gram altın 6.257 lira seviyesine kadar geriledi. Kasım ayının ilk haftasındayız ve yıldız bir tepki alımı var. %1 civarında bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Gümüş tarafta %2,5 civarında bir yükseliş var." dedi.

Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: Beklemeleri gerek 1

"PETROL FİYATLARI YÜKSELDİKÇE ALTIN TARAFINDAKİ BASKININ DA DEVAMINI GÖZLEMLİYORUZ"

"Neden bu kadar sert geriledi?" sorusunun cevabına ise Memiş şu yanıtı verdi;

"Jeopolitik gerilim tırmandığı için yani Amerika, İran'ı tekrar vuracak endişesiyle birlikte brent petrolün varil fiyatı geçen hafta 122 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yatırımcılar bu korku ve panikle Amerikan tahvil faizlerine ve dolara yöneliyor. Doların güçlü olduğu, dolar karşısındaki bütün varlıkların, sadece altın özelinde değil kripto para piyasasında, borsalarda, euro tarafında, gümüş tarafında sert düşüşle haftayı tamamladık. Petrol fiyatları yükselmeye devam ettikçe altın tarafındaki baskının da devamını gözlemliyoruz."

Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: Beklemeleri gerek 2

Altın borcu olanlar ile ilgili Memiş'in öngörüleri şöyle:

"ALTIN UZUN VADELİ YATIRIMCISINI ÜZMÜYOR

"Şimdi burada yatırımcıyı iki grupta değerlendirmek lazım. Elinde altın bulunduran yatırımcısı bir de almak için doğru zaman mı diye soran yatırımcılar var.

Şimdi ayrı tarafta şöyle değerlendiriyoruz: Gram altın TL fiyatı yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Yani dolardan destek görmüyor gram altın. Şu anda 6.280 lira seviyesinde. Geçen yıl bu vakitler 5.627 lira seviyesindeydi gram altın. Bu ne demek oluyor? Altın uzun vadeli yatırımcısını üzmüyor.

Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: Beklemeleri gerek 3

Ama kısa vadeye baktığımız zaman bu Ocak ayında 8.157 lira seviyesine kadar yükselerek bir ayda gramında 2.000 lira yükseldi. Bir manipülasyon fiyatlaması vardı. Yıllık getirisini bir ayda verdi. Savaş manipülasyonuyla birlikte baskılandı. Ve önümüzdeki yıl, 2027 yılının yaz aylarında düğün planlayan bir yatırımcı varsa, altın borcu olan bir yatırımcı varsa biz diyoruz ki bizim nazarımızda sektörel bazda bu fiyatlar bizim nazarımızda düşük. Hatta değerinin %50 aşağısında, biz böyle görüyoruz olayı. Çünkü altın puslu havaları sever; savaş, enflasyon, belirsizlik... Ama biz bu yıl savaşı da gördük, enflasyonu da gördük, belirsizliği de gördük. O yüzden fiyatlar bize ucuz kalıyor. Ama bir yıl vadeli bekleyen yatırımcılar için."

"EV VEYA ARABA ALMAYACAKSANIZ BEKLEYİN"

"Elinde altın bulunduran yatırımcısına diyoruz ki: Eğer nakide ihtiyacınız yoksa, ev almayacaksın, araba almayacaksın... Bekle!

Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: Beklemeleri gerek 4

Örnek verelim: Çeyrek altın Ocak ayında 13 bin liraydı, şimdi 10 bin 500 - 10 bin 600 lira civarında. Kenarda çeyrek altın duruyor. Orada bir değer kaybı yok, çeyrek çeyrek olarak duruyor. Nakide de ihtiyacın yok, gram altının gram altın olarak kenarda durmaya devam ediyor. O yüzden nakit ihtiyacı olmayanların beklemesi gereken bir süreçten geçiyoruz.

Peki neden baskılanıyor? Savaş var, enflasyon var. Büyük tabloya baktığımız zaman karşımıza şöyle bir gerçek çıkıyor. Körfez ülkeleri nakit ihtiyacından dolayı, Avrupa ülkeleri nakit ihtiyacından dolayı altın satmak zorunda kalıyor ve Amerika, Rusya, Çin gibi ülkeler de düşük fiyattan bu altınları topluyor"

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomotiv ihracatı aylık bazda ilk kez 4 milyar dolar eşiğini aştıOtomotiv ihracatı aylık bazda ilk kez 4 milyar dolar eşiğini aştı
Formula 1’in Türkiye’ye dönüşü WTM Londra Turizm Fuarı’nda tanıtıldıFormula 1’in Türkiye’ye dönüşü WTM Londra Turizm Fuarı’nda tanıtıldı

Anahtar Kelimeler:
gram altın İslam Memiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

İstanbul'u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü: Yollar çöktü

İstanbul'u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü: Yollar çöktü

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Televizyon kanallarına şok! Diziler hakkında beklenmedik karar

Televizyon kanallarına şok! Diziler hakkında beklenmedik karar

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.