Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Beklemeleri gerek'

Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Ocak ayında 5 bin 595 dolarla rekor kıran ons altın 3 bin 870 dolara kadar düştü. Altın 9 ay içinde yüzde 27 değer kaybetti.

Güvenli liman olarak görülen altının düşüşünün arkasında hangi etkenler var? Bu gerileme devam edecek mi? Elinde atını olan yatırımcı ne yapmalı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gelişmeleri TGRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"GÜMÜŞ TARAFINDA YÜZDE 2,5 CİVARINDA BİR YÜKSELİŞ VAR"

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatları geçen haftayı sert düşüşle tamamladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 3.975 dolar seviyesine kadar gerilerken gram altın 6.257 lira seviyesine kadar geriledi. Kasım ayının ilk haftasındayız ve yıldız bir tepki alımı var. %1 civarında bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Gümüş tarafta %2,5 civarında bir yükseliş var." dedi.

"PETROL FİYATLARI YÜKSELDİKÇE ALTIN TARAFINDAKİ BASKININ DA DEVAMINI GÖZLEMLİYORUZ"

"Neden bu kadar sert geriledi?" sorusunun cevabına ise Memiş şu yanıtı verdi;

"Jeopolitik gerilim tırmandığı için yani Amerika, İran'ı tekrar vuracak endişesiyle birlikte brent petrolün varil fiyatı geçen hafta 122 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yatırımcılar bu korku ve panikle Amerikan tahvil faizlerine ve dolara yöneliyor. Doların güçlü olduğu, dolar karşısındaki bütün varlıkların, sadece altın özelinde değil kripto para piyasasında, borsalarda, euro tarafında, gümüş tarafında sert düşüşle haftayı tamamladık. Petrol fiyatları yükselmeye devam ettikçe altın tarafındaki baskının da devamını gözlemliyoruz."

Altın borcu olanlar ile ilgili Memiş'in öngörüleri şöyle:

"ALTIN UZUN VADELİ YATIRIMCISINI ÜZMÜYOR

"Şimdi burada yatırımcıyı iki grupta değerlendirmek lazım. Elinde altın bulunduran yatırımcısı bir de almak için doğru zaman mı diye soran yatırımcılar var.

Şimdi ayrı tarafta şöyle değerlendiriyoruz: Gram altın TL fiyatı yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Yani dolardan destek görmüyor gram altın. Şu anda 6.280 lira seviyesinde. Geçen yıl bu vakitler 5.627 lira seviyesindeydi gram altın. Bu ne demek oluyor? Altın uzun vadeli yatırımcısını üzmüyor.

Ama kısa vadeye baktığımız zaman bu Ocak ayında 8.157 lira seviyesine kadar yükselerek bir ayda gramında 2.000 lira yükseldi. Bir manipülasyon fiyatlaması vardı. Yıllık getirisini bir ayda verdi. Savaş manipülasyonuyla birlikte baskılandı. Ve önümüzdeki yıl, 2027 yılının yaz aylarında düğün planlayan bir yatırımcı varsa, altın borcu olan bir yatırımcı varsa biz diyoruz ki bizim nazarımızda sektörel bazda bu fiyatlar bizim nazarımızda düşük. Hatta değerinin %50 aşağısında, biz böyle görüyoruz olayı. Çünkü altın puslu havaları sever; savaş, enflasyon, belirsizlik... Ama biz bu yıl savaşı da gördük, enflasyonu da gördük, belirsizliği de gördük. O yüzden fiyatlar bize ucuz kalıyor. Ama bir yıl vadeli bekleyen yatırımcılar için."

"EV VEYA ARABA ALMAYACAKSANIZ BEKLEYİN"

"Elinde altın bulunduran yatırımcısına diyoruz ki: Eğer nakide ihtiyacınız yoksa, ev almayacaksın, araba almayacaksın... Bekle!

Örnek verelim: Çeyrek altın Ocak ayında 13 bin liraydı, şimdi 10 bin 500 - 10 bin 600 lira civarında. Kenarda çeyrek altın duruyor. Orada bir değer kaybı yok, çeyrek çeyrek olarak duruyor. Nakide de ihtiyacın yok, gram altının gram altın olarak kenarda durmaya devam ediyor. O yüzden nakit ihtiyacı olmayanların beklemesi gereken bir süreçten geçiyoruz.

Peki neden baskılanıyor? Savaş var, enflasyon var. Büyük tabloya baktığımız zaman karşımıza şöyle bir gerçek çıkıyor. Körfez ülkeleri nakit ihtiyacından dolayı, Avrupa ülkeleri nakit ihtiyacından dolayı altın satmak zorunda kalıyor ve Amerika, Rusya, Çin gibi ülkeler de düşük fiyattan bu altınları topluyor"