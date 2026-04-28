'Eskisi gibi olmayacak' Altın için net konuştu 'Hareketli günler'

Altın fiyatları son durum... Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatları baskılanmaya devam ediyor. Altın ve gümüş gibi değerli metallerde aşağı yönlü hareket görülüyor. Özellikle altın yatırımcısı, hem küresel ekonomide yaşayan gelişmeler hem de jeopolitik gerilimler bazında altının bundan sonraki seyrinin ne olacağını merak ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4701 dolar, en düşük 4599 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 14.13 itibarıyla 4.599 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın gün içinde en yüksek 6807 TL, en düşük 6647 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 13.58 itibarıyla 6.671 TL seviyesinde seyrediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

TRT Haber canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta yüzde 3'lük düşüş sonrasında bu hafta da altında düşüşlerin devam ettiğini görüyoruz. Yüzde 2'ye vardı neredeyse düşüşler. Tabii petrol fiyatları yukarı, altın fiyatları aşağı şeklinde bir miktar özetliyoruz. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın hala fiilen kapalı olmuş olması, oradaki belirsizliğin devam etmesi savaş riskini artırıyor. Savaşın olduğu her başlıkta da biz altın cephesinde düşüşler görmüştük. Çünkü hem Merkez Bankası alımlarının azalmış olması hem talebin bir miktar azalmış olması, yatırım fonları noktasında da altın satışlarının olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi altın fiyatlarını şimdilik aşağıya çekiyor.

"BU SEFER MUHTEMELEN ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Tabii ki Hürmüz Boğazı'nın açılması, merkez bankalarının ve ekonomilerinin önünü görebilmiş olması altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde yeniden hareketlenmesini sağlayabilir. Ama bu sefer muhtemelen eskisi gibi olmayacak. Yani 9 haftalık süreç içerisinde biz savaş dolayısıyla altında satışlar görmüştük. Hatta güvenli liman savaş varken aslında yükselmesi gerekiyor sorularını sormuştuk ama tam tersi olmuştu. Şimdi de dünyada risk işlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Amerika'da borsaların yeni tarihi rekorlar kırdığını görüyoruz. Bunların hepsi aslında altından bir miktar sermayenin çıkışını beraberinde getiriyor.

Tabii teknik olarak incelememiz gerekiyor bu noktada. 4700 - 4800 bandının üzerine eğer bu hafta itibarıyla çıkamazsa satışlar bir miktar daha devam edebilir. Hatta 4100 dolar seviyelerini görmüştük savaş sonrasında hemen hızlı bir düşüşle beraber, buralar yeniden test edilebilir. Hatta 3800 dolar seviyeleri de destek olarak şu an itibarıyla takip ediliyor.

Açıkçası altının devri kapanmadı. Portföyleri çeşitlendirmek için yine önemli bir enstrüman, portföylerin değerini korumak için. Ama paylar portföylerde bir miktar azaldı diyebiliriz. O yüzden bu düşün temel niteliği biraz bu şekilde açıklanıyor.

İÇ PİYASADA ALTINDA SON DURUM

Gram altın düştükçe aslında talep geliyor. Şu an uluslararası piyasalarla Kapalı Çarşı piyasası hemen hemen aynı fiyatlanıyor ki bu iç piyasada bir miktar talebin azalmasından kaynaklanıyor. Geçtiğimiz yıl da yine Kurban Bayramı'na yakın fiyatların negatife döndüğünü görmüştük. Hatta Kapalı Çarşı fiyatı bankalar arası piyasanın da altında işlemişti. Böyle zamanlarda bunlar gerçekleşebiliyor ama yaz aylarında Avrupa'dan gelen taleple beraber turistlerden gelen taleplerle beraber yeniden altının yükseldiğini görüyoruz. Gram altın biraz daha ons altına göre güçlü ama ons altındaki düşüş ister istemez yine gram altını 6300 - 6500 bandına doğru düşüşleri beraberinde getirebilir. Yani şu an daha çok ons altındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Bu da içeride gram altının yönünü belirleyecek. Ama orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi korunsa da kısa vadeli bu düşüş beklentisi ons altında devam ederse gram altında da 6300 - 6500 bandına doğru düşüşleri beraberinde getirebilir.

FED'İN FAİZ KARARI VE GELECEK MESAJLAR ALTINI HAREKETLENDİRİR Mİ?

Fed yarınki toplantıdan sonra bir daha Haziran ayında bir toplantı gerçekleştirecek. Mayıs ayında bir toplantı yok ama mayıs ayı da önemli, Fed Başkanı değişikliği olacak. Powell'ın son toplantısı yarın itibarıyla ve son açıklamalarını takip edeceğiz. Tabii Powell'ın açıklamalarından şunu anlıyoruz her zaman; enflasyondaki yükseliş baskısı, büyümenin düşmesi Amerika'da ve tabii ki faizlerin mümkün olduğunca faiz indirimlerinin ötelenmesi noktasında bir savunduğu nokta vardı. Bu muhtemelen devam edecek ama mayıs ayı çok kritik. Hem piyasalar açısından hem Warsh'ın açıklamaları açısından hem de Haziran ayında belki de bu tablo stabilken yani bu hafta yine ABD'den de enflasyon rakamlarını alacağız, yüzde 3'ün üzerindeki tabloya rağmen yine Haziran ayında faiz indirimleri görebilirsek tamamen tablo değişebilir. Belki altında yeni rekorlar bile konuşabiliriz. O yüzden yarın Powell'ın konuşmaları beklentimiz doğrultusunda gerçekleşecek ama asıl Fed'i muhtemelen mayıs sonrasında daha fazla konuşmaya başlayacağız.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER NERELER?

Yatırımcı açısından baktığımızda yılın sonuna doğru yeniden 5000 ve üzerindeki fiyatlamaları görebiliriz. Ama yıl biraz çetin geçecek. Bu yılın başından bu yana olan o altındaki hareketliliği önümüzdeki günlerde de görebiliriz. Bu dipte 3500 dolar, yukarıda ise yeniden 5500'lerin üzerinde yeni tarihi rekorların görünmesi söz konusu olabilir. O yüzden hareketli günler bizi bekliyor.

Sadece altını burada değerlendirmemek gerekiyor. Savaş beklentisiyle altında yükselişler gördük. Ama şu an hem borsalar yükseliyor, altın yükseliyor, petrol yükseliyor. Bir noktada birisi yükselişine son verecek. Bu altın cephesi de olabilir, bu noktada petrolde daha yüksek seviyeler görebiliriz ama petrolün uzun süre yüksek kalması, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı olması yine aslında kaosu, belirsizliği işaret edeceği için yine aslında biz altını konuşmaya devam edeceğiz"

28 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.13 itibarıyla 4.599 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 13.58 itibarıyla 6.671 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.03 itibarıyla 10.912 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.04 itibarıyla 21.822 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.19 itibarıyla 44.728 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı saat 13.14 itibarıyla 44.963 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 14.19 itibarıyla 109.484 TL seviyesinde.