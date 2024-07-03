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  4. Fed Başkanı konuştu, altında rota yeniden oluştu! (3 Temmuz 2024 güncel gram altın çeyrek altın fiyatları)

Fed Başkanı konuştu, altında rota yeniden oluştu! (3 Temmuz 2024 güncel gram altın çeyrek altın fiyatları)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.07.2024 12:28
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Son dakika: Küresel piyasaların yakından takip ettiği açıklama dün gerçekleşti. ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın dezenflasyon ve faiz indirimi açıklamalarının ardından piyasalar hareketlendi. Altın fiyatları için de açıklamalar öncü oldu. (3 Temmuz 2024 Çarşamba güncel gram altın çeyrek altın ne kadar oldu?)

Fed Başkanı konuştu, altında rota yeniden oluştu! (3 Temmuz 2024 güncel gram altın çeyrek altın fiyatları)

Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından altın fiyatlarında hareketlilik! Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 447 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2 bin 437 liradan tamamladı.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne artış eğiliminde başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 447 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 60 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 160 liradan satılıyor.

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ONS ALTINDA İVME YUKARI YÖNLÜ

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 335 dolardan işlem görüyor.

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FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin olumlu açıklamaları varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve yurt içinde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

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"ENFLASYONU HEDEFİMİZE DÜŞÜRMEDE OLDUKÇA İLERLEME KAYDETTİK"

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Powell, ilk çeyrekteki duraklamanın ardından dezenflasyonist eğilimde yeniden başlama belirtileri görüldüğüne dikkati çekerek, "Enflasyonu hedefimize düşürmede oldukça ilerleme kaydettik." dedi.

FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Para politikasını gevşetmeye başlamadan önce enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde düşeceğinden daha emin olmak istediklerini vurgulayan Powell, son zamanlarda görülen türden daha fazla veri görmek istediklerini yineledi.

Diğer Fed yetkililerinden de açıklamaları takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomide zayıflamaya dair bazı "uyarı işaretleri" gördüğünü ve Fed'in hedefinin iş gücü piyasasını zorlamadan enflasyonu düşürmek olduğunu ifade etti.

ABD'de açıklanan makroekonomik veri tarafında ise JOLTS açık iş sayısı mayısta 8 milyon 140 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, söz konusu verinin istihdam piyasasında soğuma sinyali verdiğini belirterek, bu durumun Fed'in faiz indirimi konusunda elini rahatlatabileceğini ifade etti.

Para piyasalarında ise Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 71 de kalmaya devam ederken, bankanın kasımda ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 97'ye çıktı. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 77 ile fiyatlanıyor.

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Öte yandan, yurt içinde bugün açıklanacak olan enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Bugün yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 280 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Express


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