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Fed faiz kararını açıkladı! Altın anında tepki verdi... Piyasalarda son durum ne? Hikmet Baydar: 'Tekrar 3 bin lira olacaktır'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.11.2024 07:33
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Dün Fed'in faiz kararını açıklaması, Salı günü ABD'de başkanlık seçimleri derken piyasalar oldukça hareketli bir hafta geçirdi. Yükselişler ve alçalışların bol olduğu haftanın son gününe ise gelindi. Dün Fed faiz kararını 25 baz puan indirim olarak açıkladı. Peki, Fed'in faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilendi? 8 Kasım 2024 gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Ekonomist Hikmet Baydar, dolar ve altında neler olabileceğini anlattı.

Fed faiz kararını açıkladı! Altın anında tepki verdi... Piyasalarda son durum ne? Hikmet Baydar: 'Tekrar 3 bin lira olacaktır'

Salı günü ABD'de başkanlık seçimleri yapıldı. Donald Trump, 4 yıl aradan sonra başkanlık koltuğuna oturdu. Bitcoin tarihi rekorunu kırarken dolar endeksi 105 seviyesine yükselmişti. Altın da ise düşüş kaydedilmiş; Tesla'nın hisseleri büyük bir yükseliş yaşamıştı.

Dün ise Amerika Merkez Bankası (Fed) Kasım ayı faiz kararını açıkladı. Beklentiler 25 baz puanlık bir indirimin olunacağı yönündeydi. Fed ise tahminler doğrultusunda 25 baz puanlık bir indirim yaparak politika faizini 50-4,75 aralığına indirdi.

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FED NELER SÖYLEDİ?

Faiz kararı sonrası açıklama metninde şu cümleler yer aldı:

"Enflasyon yüzde 2'ye doğru ilerleme sağladı, ancak hala biraz yüksek. İş gücü piyasası şartları genel olarak hafifledi, işsizlik oranı yükseldi, ancak hala düşük.

Ekonomik aktivite sağlam bir hızla büyümeye devam etti. Tahvil varlıklarını önceden açıklanan hızla azaltmaya devam edeceğiz."

Fed'in faiz kararın açıklaması sonrası ons altın ve gram altında bir yükseliş görüldü. Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Hikmet Baydar, dolar ve altında neler yaşanabileceğini aktardı.

Baydar, önümüzdeki dönemde Fed için risklerin olabileceğini aktararak, "Çekirdek enflasyondaki gelişmelere göre faizde ötelenme riski arttı" şeklinde konuştu.

DONALD TRUMP PİYASALARI ETKİLEDİ

Altın fiyatlarındaki gerilemenin nedeni olarak Trump'ın seçilmesi olduğunu işaret eden Baydar, bunun kalıcı olmadığının altını çizdi ve ABD'nin büyük borçları olduğunu söyledi.

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GRAM 3 BİN LİRAYI GÖREBİLİR

Gram altının önümüzdeki dönemden yeniden 3 bin liranın üzerine çıkacağını aktaran Baydar, şu sözleri sarf etti:
"Gram altındaki düşüşün sebebi ons altındaki gevşemeydi, doların yurt dışında prim yapmasıydı. O nedenle gram altının hareketleri ons altın ile paralel olacaktır. Ons altında tepki çıkışının devam edeceğini düşünüyorum. Gram altında da buna paralel yükseliş devam edecektir. Gram altın kısa sürede 3 bin TL’nin üzerine çıkacaktır"

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DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Yabancı yatırımcıların alımlarına devam ettiğini kaydeden Baydar, para girişinin devam ettiği sürece doların yukarı yöne kaymayacağını belirtti ve sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Yabancı yatırımcıların alımları devam ediyor. Bu da para girişinin devam ettiği anlamına geliyor. Para girişi devam ettiği sürece doların yukarı çıkma ihtimali yok. Son seçimlerden sonra doların yurt dışında paritelere karşı prim yapmasına rağmen TL’ye karşı primlenememesi bunu net gösteriyor. Carry Trade amaçlı gelen para 100 milyar doların üzerinde bu TL’nin değer kaybetmesine izin vermeyecektir. Dolar/TL’de 34’ün altını görürsek şaşırmayalım.”

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