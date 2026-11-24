Samsun'un Canik ilçesinde kadın üreticilerin tarımsal faaliyetlerini desteklemek ve bölgeye alternatif gelir kaynağı kazandırmak amacıyla salep üretimi için çalışma başlatıldı. Canik Belediyesi tarafından sağlanan destek kapsamında 5 kadın üreticiye toplam 500 kilo salep orkidesi dağıtıldı. Kozlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen ilk dikimle birlikte üretim süreci başladı.

Endemik bitki türleri arasında yer alan ve doğadan toplanması yasak olan salep orkidesi, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izin doğrultusunda Samsun'da üretildi. Üretilen bitkiler, belediyenin yürüttüğü proje kapsamında kadın çiftçilere ulaştırılarak toprakla buluşturuldu.

HEDEF GELECEK YIL 5 TON ÜRETİM

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projenin hem kadın üreticilerin aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı sunmasını hedeflediklerini belirtti. Bu yıl 500 kilogramlık destekle yola çıktıklarını ifade eden Sandıkçı, gelecek yıl miktarı 5 tona çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

Sandıkçı, projenin bölgenin tarımsal potansiyelini değerlendirmek amacıyla hazırlandığını belirterek şu açıklamada bulundu:

"Salep üretimini projelendirerek çiftçilerimizin üretimine katkı sağlamak istedik. Bugün ilk dikimini yaptık. Aslında salep ilçemizde doğal olarak yetişen bir ürün. Coğrafi olarak bu alan, salep bitkisinin istediği bir alan. Bu katma değeri yüksek ürünü kadın çiftçilerimizi de içine dahil ederek ülkemizin ekonomisine katkı sağlaması için projelendirdik. Proje kapsamında ilk olarak 500 kilo ile bu işe başladık. Gelecek yıl belki 5 tona bunu çıkartacağız. Üreticilerimiz katma değeri yüksek bu ürünle hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bu projenin verimli olacağını düşünüyorum. Verimi yüksek ve bölgemiz için yeni bir gelir kapısı olacak. Bölgemiz fındık üretiminde ön plana çıkan bir bölge, bu fındığa alternatif olacak."

HOBİ OLARAK BAŞLADI, GELİR KAPISINA DÖNÜŞTÜ

Salep yetiştiriciliğine ilk olarak hobi amacıyla başladığını anlatan üretici Zilfi Özdemir, zamanla ekim alanını genişletmek istediklerini söyledi. Çevresindeki diğer üreticilerin de bu çalışmadan örnek almasını amaçladığını belirten Özdemir, salebin yetiştirilmesinin kolay ve kazancının yüksek olduğunu ifade etti.

Özdemir, üretim tercihlerini şu sözlerle anlattı:

"Salebi ilk olarak hobi amaçlı ektim. Ekim alanını artırmak istedik. Hem de etrafımızdaki üreticilerin bizi örnek almasını hedefledik. Ekimi çok kolay, geliri de çok fazla. Domates ve fasulyeye göre geliri çok yüksek. Salep bitkisini ne kadar strese sokarsanız üretimi o kadar artıyor. O yüzden salep ekimine yöneldik."

BOŞ ARAZİLER ÜRETİME KAZANDIRILACAK

Kadın üreticilere tarlasını tahsis eden ve eşi de projede yer alan Emre Ölmez ise belediyenin desteğiyle 5 çiftçi olarak çalışmaya dahil olduklarını belirtti. Atıl durumdaki arazileri değerlendirmek ve ilçeye ekonomik katkı sağlamak istediklerini kaydeden Ölmez, uzun vadeli hedeflerinin salep üretimini ihracata taşımak olduğunu söyledi.

Ölmez, projeye ilişkin değerlendirmesinde, "Canik Belediyemizin desteğiyle salep üretim projesine 5 çiftçi olarak eşlerimizle birlikte dahil olduk. Boş arazimize katma değer kazandırmak istedik. Hem bize hem de ilçemize katkımız olsun istiyoruz. Amacımız, salebi ilçemizde üretip ihracatını gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı.

Salep dağıtımı ve ilk dikim programına Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Büşra Keçebaş Sümer, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül'ün yanı sıra protokol üyeleri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır