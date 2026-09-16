Fed öncesi altında dikkat çeken hareket! 16 Eylül 2026 altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika... Küresel piyasalarda ons altın fiyatında, Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi yükseliş dikkat çekti. Dünkü işlemlerde 4261 dolara kadar gerileyen ons altın, günü 4294 dolardan tamamlamıştı. Bugün ise saat 06.45 itibarıyla 4326 dolar seviyesinden fiyatlandı. Ons altındaki ilk fiyatlamalarda yüzde 0,75'lik yükseliş dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4341 dolar, en düşük 4275 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.11 itibarıyla 4326 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6791 TL, en düşük 6688 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.56 itibarıyla 6768 TL seviyesinde seyrediyor.

Piyasalarda Fed'in yaklaşık üç yılın ardından ilk defa 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin büyük ölçüde fiyatlandığı kaydedildi. Güncel beklentilerin, faiz artışı ihtimalinin %90 civarında olduğunu gösterdiği aktarılırken yatırımcıların odağında karar kadar Fed Başkanı Kevin Warsh’ın vereceği mesajlar ve yılın kalanına ilişkin faiz patikası yer alıyor.

Altında son dönemde yaşanan satış baskısında yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar öne çıkarken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i aştı ve yüksek faiz ortamı faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azalttı. Dolar endeksinin de 99,60 seviyesini aşması değerli metal üzerinde baskıyı artırdı. Öte yandan petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması ve enerji kaynaklı enflasyon endişelerini güçlendirdi. Söz konusu durumun, piyasaların Fed'den daha sıkı bir para politikası beklemesine yol açtığı, altının da kısa vadeli görünümünü olumsuz etkilediği aktarılıyor.

Diğer yandan jeopolitik gelişmeler de altını etkiliyor. Orta Doğu'daki çatışmaların genişlemesi ve enerji arzına dair risklerin, 'güvenli liman' talebini destekleyip altın fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanmasının önüne geçtiği kaydediliyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYE

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altın üzerindeki baskının yükselen petrol fiyatları, ABD’de faiz artırımının büyük ölçüde fiyatlanmış olması, güçlü dolar ve özellikle uzun vadeli tahvil getirilerinin 2023’ten bu yana görülmeyen seviyelere ulaşmasının birleşiminden kaynaklandığını belirtti. Hansen, bununla birlikte altının söz konusu olumsuzluklara dayanabilmesinin; mali ve jeopolitik risklere karşı koruma arayan ve faiz oranlarına daha az duyarlı yatırımcılardan gelen talebin sürdüğüne işaret ettiğini aktardı. Hansen'in, altında aşağı yönlü baskının hafiflemesi için ons fiyatının 4.440 doların üzerine çıkması gerektiğine dikkat çektiği kaydedildi.