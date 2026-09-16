Kurallar sil baştan! Döner, sucuk, kıyma... O ifade artık yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve et ürünleri ile içme sütlerinin üretim ve satışına ilişkin kurallarda kapsamlı değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle döner, sucuk, kıyma, köfte, burger, pastırma ve kavurma gibi ürünlerin içeriğine yönelik yeni sınırlar geldi. Bazı bileşenlerin kullanımına izin verilmezken, ürün etiketlerinde tüketiciye sunulacak bilgiler de genişletildi.

16 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği ile mevcut düzenleme yürürlükten kaldırıldı ve yeni kurallar yürürlüğe girdi.

DÖNERİN İÇERİĞİNE YENİ SINIRLAR

Yeni tebliğle döner; yaprak döner, kıyma döner ve yaprak-kıyma döner olarak tanımlandı. Kıyma dönerde kırmızı et olarak kullanılan kıyma oranı en fazla yüzde 90, yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı et oranı en az yüzde 10 olacak. Yaprak-kıyma dönerde ise yaprak et oranı en az yüzde 60, kıyma oranı en fazla yüzde 40 olabilecek. Dönerde yağ oranı en fazla yüzde 25, tuz oranı en fazla yüzde 2 olacak. Toplam et proteini oranının ise en az yüzde 12 olması gerekecek.

FISTIK VE PEYNİR KULLANILAMAYACAK

Döner üretiminde fıstık ve peynir gibi girdilerin kullanımına izin verilmeyecek. Yaprak dönerde diyet lifi de bileşen olarak kullanılamayacak. Süt, yoğurt ve yumurtadan elde edilen proteinler dışında protein, protein hidrolizatı ve protein tozu gibi azot kaynakları ile nişasta ve soya ürünleri gibi dolgu maddeleri de döner üretiminde kullanılamayacak. Baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarı toplamda yüzde 1'i aşamayacak. Ayrıca sucuk, pastırma, kavurma, döner ve kanatlı eti dönerinde tütsüleme yapılamayacak.

ETİKETLERDE YENİ DÖNEM

Öte yandan yeni düzenlemeyle tüketicinin aldığı dönerin türünü daha kolay ayırt etmesi amaçlanıyor. Ürün adında, dönerin çeşidine göre "yaprak", "kıyma" veya "yaprak-kıyma" ifadelerinin bulunması zorunlu olacak. Bu ifadeler ürün adıyla aynı renk ve yazı karakterinde kullanılacak.

KIYMA, KÖFTE VE BURGERDE YENİ SINIRLAR

Kıymadan elde edilen köfte ve burger gibi hazırlanmış kırmızı et karışımlarında toplam et proteini en az yüzde 10 olacak. Yağ oranı yüzde 25'i, tuz oranı ise yüzde 2'yi geçemeyecek. Bu ürünlerde protein tozu, protein hidrolizatı ve soya ürünleri gibi dolgu maddelerinin kullanımına izin verilmeyecek. Baharat, ekmek ve galeta unu gibi bileşenlerden gelebilecek nişasta ve bitkisel protein miktarı toplamda yüzde 5'i aşamayacak.

SUCUKTA KRİTERLER

Sucukta toplam et proteini oranı en az yüzde 15 olacak. Toplam et proteinindeki kolajen bağ doku proteini oranı ise en fazla yüzde 20 olarak belirlendi. Sucukta nem ve yağ miktarlarının toplam proteine oranına da sınır getirildi. Ürünün pH değeri en fazla 5,4 olabilecek. Isıl işlem görmüş sucukta ise toplam et proteini en az yüzde 13, kolajen bağ doku proteini oranı en fazla yüzde 25 olacak.

PASTIRMA VE KAVURMA

Pastırmada çemen hariç nem oranı en fazla yüzde 50, çemen miktarı ise en fazla yüzde 10 olacak. Kavurma ve kıyma kavurmada nem oranı yüzde 45'i, tuz yüzde 3'ü, yağ oranı ise yüzde 30'u geçemeyecek. Bu ürünlere gıda katkı maddesi eklenemeyecek.

KANATLI KIYMA SADECE DONDURULMUŞ SATILACAK

Kanatlı kıyma ve kanatlı kıyma kullanılarak hazırlanan kanatlı eti karışımları sadece dondurulmuş olarak piyasaya arz edilebilecek. Kanatlı köfte ve burgerde toplam et proteini en az yüzde 10, yağ oranı en fazla yüzde 15 olacak. Kanatlı eti dönerinde ise yağ oranı yüzde 15'i, tuz oranı yüzde 2'yi geçemeyecek ve toplam et proteini en az yüzde 14 olacak.

ETİKETLERDE ZORUNLU OLAN İFADELER

Yeni düzenlemeyle tüketicinin bilgilendirilmesine yönelik etiket kuralları da genişletildi. Emülsifiye et ürünlerinde baş eti kullanılması halinde etikette "Baş eti içerir." ifadesi yer alacak. Mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanılan ürünlerde de bu durum etikette ve bileşenler listesinde belirtilecek. Üründe kullanılan hayvansal yağın hangi hayvan türüne ait olduğu da içindekiler bölümünde yazılacak. Çemeni sıyrılarak satılan pastırmalarda ise "Çemeni sıyrılmıştır." ifadesinin kullanılması gerekecek.

"YÜZDE 100 DANA ETİ" İFADESİNE YASAK

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketlerinde marka dahil olmak üzere "yüzde 100", "yüzde 100 dana eti" veya "yüzde 100 göğüs eti" gibi ifadeler ve bunları çağrıştıran logolar kullanılamayacak. Kıyma etiketlerinde yağ oranı ile kolajen bağ doku proteini/et proteini oranına ilişkin bilgilerin temel görüş alanında bulunması zorunlu olacak. Çiğ kanatlı eti ve kanatlı kıyma ürünlerinin etiketlerinde ise "Pişirme sırasında merkezi sıcaklık en az 72 °C’ye ulaşmalıdır." uyarısı yer alacak.

ÜRETİCİLERE SÜRE VERİLDİ

Yeni düzenlemeler 16 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak bu tarihten önce faaliyet gösteren işletmelere uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Bu tarihten önce piyasaya arz edilen ve yeni hükümlere uygun olmayan ürünler ise raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.