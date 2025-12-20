'Gerekirse faiz artırır' Uzmandan piyasalar için korkutan senaryo 'Ateşini alır'

Altın piyasası yakından takip ediliyor. Fed'in 2026'da da faiz indirimine devam edecek olması, Fed'in başkanının değişecek olması, jeopolitik gerilimler gibi etkenler altın fiyatlarını etkiliyor. Bu yıl altın yatırımcısını sepetini kar ile doldururken aynı zaman da gümüş de öne çıkan kıymetli madenlerden olmuştu.

20 ARALIK CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

20 Aralık Cumartesi gram altın 5 bin 972 TL'den satılırken, ons altın ise 4 bin 339 dolar olarak görülüyor. Tam altnı, yarım altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, gremse altını ise yakından takip ediliyor. Kapalı Çarşı'daki altın fiyatlarının son durumu da takip ediliyor.



"SERT DÜŞÜŞ GELEBİLİR"

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz SZC TV'de yaptığı açıklamada altın ve gümüş için önemli açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, altının güçlü durduğunu kaydederek, "Gümüş tarafında son dönemde çok güçlü bir yükseliş oldu. Pozisyon açacaksak da kademeli pozisyon açalım. Çünkü sert bir düşüş de gelebilir" şeklinde konuştu.

DOLAR NE KADAR OLACAK?

Dolar ve Euro için de açıklamalarda bulunan Eryılmaz, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

"2026'da da dolar TL tarafında kontrollü süreç devam edecek. Yani teknik adı bunun TL'de reel değerlenme anlaşılan dili doların enflasyonun altında artması. Gerek aylık, gerek haftalık, gerek yıllık metriklere baktığınızda benim 2026 yıl sonu hedefim 52 TL, daha yukarını beklemiyorum. Onun için yani 'dolar çok güçlü gidecek işte dolar patlayacak tutamayacaklar' hayır öyle değil. Bu bir maliyet, o ayrı bir tartışma"

"GEREKİRSE FAİZ ARTIRIR"

Ekonomideki hedeflerinin en önemli ayağının bu olduğunu kaydeden Eryılmaz, "Son dönemde biraz enflasyonda işler çok istenildiği gibi gitmedi. Evet son rakamlar iyi geldi ama orada işleri daha sıkı tutmak adına o süreç devam edecek. İhracatçı yakınıyor olsa da ihracatçı aradığını 2026'da da bulamayacak bence. Diyelim ki beklenmedik bir olay oldu. Kurda bir miktar yukarı gitti. Merkez Bankası döviz satar. Piyasanın ateşini alır. Gerekirse faiz indirmez. Gerekirse tekrar faiz artırır. Buna gücü var" cümlelerini kurdu.

YÜZDE 170'E VARAN KAZANÇ!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Haber Global'de altın için konuştu. Memiş, yatırım araçlarında güçlü duruşun devam ettiğini belirterek, yatay gergin bir bekleyişin olduğunu ancak kırılmanın olmadığını kaydetti.



Memiş, 2025'in birincisinin gümüş olduğunu belirterek, "Şampiyon yatırımcısına ciddi bir anlamda kazandırdı. Gram gümüş tarafındaki getiri %170'i buldu. Ancak Bu seviyeler artık kısa vade için alınabilecek seviyeler değil. Zamanında alım yapanlar burada gümüş tarafında değerli metaller tarafında ciddi bir anlamda kazanmış oldu. Tabii kazancın olduğu her yerde de vergi olur" deyip sözlerini tamamladı.