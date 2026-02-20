FİNANS

Goldman Sachs’tan altın tahmini! 2026 sonunda ne kadar olacak?

Goldman Sachs, 2026 görünüm raporunda altın piyasasında yapısal talebin korunacağını ve fiyatların orta vadede yükseliş eğilimini sürdüreceğini öngördü. Banka, ons altının 2026 sonuna kadar 5.400 dolar seviyesine “yavaş ama istikrarlı” bir şekilde yükselmesini bekliyor.

Cansu Çamcı

Goldman Sachs, 2026 raporunda altın fiyatlarında orta vadede yavaş ancak kalıcı bir yükseliş öngördü.

Goldman Sachs’a göre altın fiyatlarını destekleyen temel unsurların başında merkez bankalarının güçlü alımları ile ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine paralel olarak özel yatırımcıların pozisyonlarını artırması geliyor.

Raporda, son dönemde görülen yükselişin klasik anlamda bir “emtia süper döngüsü” olarak değerlendirilmediği vurgulanırken, hareketin daha çok para politikalarına yönelik belirsizlikler ve yatırımcı davranışlarındaki değişimlerden kaynaklandığı ifade edildi.

Goldman Sachs, altın piyasasında yapısal baskıların fiyatları uzun vadede desteklemeye devam edeceğini belirtirken, rallinin süresi ve kapsamının mevcut küresel koşullar nedeniyle net biçimde öngörülmesinin zor olduğuna dikkat çekti.

Goldman Sachs Altın
