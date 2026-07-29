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Gözler altında! İslam Memiş: '21.30'dan sonra dalgalanma olacak'

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken şimdi ise piyasalar Fed'in faiz kararına kilitlendi. Finans Analisti İslam Memiş'ten ise piyasalara ve beklentilere dair değerlendirmeler geldi.

Gözler altında! İslam Memiş: '21.30'dan sonra dalgalanma olacak'
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum. 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 14.13 itibarıyla gram altın 6.139 TL, saat 14.8 itibarıyla ons altın 4.032 dolar seviyesinde seyrediyor. Altının seyri ile ilgili piyasalar Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararına kilitlenmiş durumda. Peki, piyasalar için beklentiler neler? İslam Memiş'ten kritik değerlendirmeler geldi.

Gözler altında! İslam Memiş: 21.30 dan sonra dalgalanma olacak 1

"MUTLAKA PİYASALARDA 21.30'DAN SONRA BİR DALGALANMA OLACAK"

A Haber yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Bu haftayı ikiye ayırmıştık; çarşamba gününden önce, çarşamba gününden sonra. Bu akşam saat 21.00'de Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak. 21.30'da da Fed Başkanının açıklamaları olacak. Mutlaka piyasalarda 21.30'dan sonra bir dalgalanma olacak.

Gözler altında! İslam Memiş: 21.30 dan sonra dalgalanma olacak 2

"BEKLENTİ FED'İN FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAĞI YÖNÜNDE"

Piyasaların genel kanısı ve beklentisi Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmayacağı yönünde. Muhtemelen yılın son çeyreğine kadar bekleyen bir Fed olacak karşımızda. Ama yılın son çeyreğinde muhtemelen yıl bitmeden iki kez faiz indiren bir Fed ile karşı karşıya kalırız. 25, 25 toplamda 50 baz puanlık bir indirimden bahsediyoruz.

Gözler altında! İslam Memiş: 21.30 dan sonra dalgalanma olacak 3

"ENFLASYON ODAKLI BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Altın fiyatları stabil, 4.045 dolar seviyesinde şu anda. Teknik olarak 4.000-4.200 dolar aralığındaki dalgalanması devam ediyor. Şu anda enflasyona odaklı bir açıklama bekliyoruz Fed tarafından. 3.950 dolar seviyesi destek seviyesi, 4.200 dolar seviyesi direnç seviyesi. Bu bant aralığında dalgalanan bir altın piyasası yine karşımızda olmaya devam eder diye tahmin ediyoruz.

Gözler altında! İslam Memiş: 21.30 dan sonra dalgalanma olacak 4

Petrol fiyatlarında bu hafta yüzde 10 civarında sert düşüşler görmüştük. Şu ana baktığımız zaman da yüzde 3,5 primle, yükselişle güne başladı. Petrol fiyatları yükseldikçe bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon tekrar körükleniyor ve tetikleniyor. Dolayısıyla burada Fed Başkanı'nın açıklamaları, enflasyon tarafında ne yapacaklar da enflasyonu düşürecekler, bu açıklama önemli olacak.

Gözler altında! İslam Memiş: 21.30 dan sonra dalgalanma olacak 5

Gram altın, ons altını takip etmeye devam ediyor. 6.165 lira gram altın TL fiyatı. Burada da 6.000-6.200 lira aralığında kısa vadede, 6.000-6.500 lira aralığını orta vadede yine takip ediyor olacağız"

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.141,52
6.142,42
% 0.09
15:08
Ons Altın / TL
190.393,88
190.447,48
% -0.22
15:23
Ons Altın / USD
4.017,19
4.017,81
% -0.28
15:23
Çeyrek Altın
9.826,43
10.042,85
% 0.09
15:08
Yarım Altın
19.591,68
20.086,05
% 0.09
15:08
Ziynet Altın
39.305,72
40.048,56
% 0.09
15:08
Cumhuriyet Altını
40.678,00
41.294,00
% 0.24
14:48
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları İslam Memiş
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