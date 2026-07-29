Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin ilk uçuşu 30 Temmuz'da gerçekleşiyor

Uzun süredir Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri ve ilgili kurumların destekleriyle yürütülen çalışmalar neticesinde hayata geçirilen hava köprüsü, iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağların güçlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

İlk sefer kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den hareket edecek uçak, 30 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'te Kars Harakani Havalimanı'na iniş yapacaktır. İlk uçuş dolayısıyla havalimanında karşılama programı düzenlenecek, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla tarihi an birlikte karşılanacaktır.

Bakü-Kars uçak seferleri yalnızca iki şehir arasında başlatılan bir ulaşım hattı olmanın ötesinde; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Azerbaycan, Kafkasya ve Türk Dünyası ile hava yoluyla doğrudan bağlantısını sağlayacak stratejik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Bu yeni hava hattının; ticaret hacminin artırılması, turizm hareketliliğinin güçlendirilmesi, yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel ekonomik iş birliklerinin desteklenmesi açısından önemli fırsatlar sunması beklenmektedir. Aynı zamanda Kars'ın, demiryolu, karayolu ve havayolunun kesiştiği stratejik konumuyla bölgesel bir ulaşım ve lojistik merkezi olma vizyonuna da önemli katkı sağlayacaktır.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu tarihi güne tanıklık etmek ve ilk uçuşun heyecanını kamuoyuyla paylaşmak üzere tüm basın kuruluşlarımızı 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Kars Harakani Havalimanı'nda düzenlenecek karşılama programına davet ediyoruz.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır