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Gözler Cuma'ya çevrildi! Analistten altın için ezber bozan yorum

Altın, ABD'den gelen güçlü büyüme ve çekirdek PCE verilerinin desteğiyle önceki seansta 4.200 dolar seviyesine kadar yükselmiş olsa da kazanımlarını koruyamadı. Altın ekim ayına 4.175 dolardan başlarken eylül ayını ise yaklaşık yüzde 6 kayıpla tamamladı. Piyasalarda gözler cuma günü açıklanacak istihdam verisine çevrildi.

Gözler Cuma'ya çevrildi! Analistten altın için ezber bozan yorum
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatlarında hareketli seyir sürüyor. Altın çarşamba günü olumlu gelen ABD büyüme ve çekirdek PCE verileri sonrası yaklaşık 4200 dolara kadar yükselerek kazanımlarını genişletirken buna karşın yükselişini yeni güne taşıyamadı. Ons altın ekim ayına 4.175 dolar seviyesinden başladı. Böylece altın, eylül ayında yaklaşık yüzde 6 oranında düşüş göstermiş oldu.

Gözler Cuma ya çevrildi! Analistten altın için ezber bozan yorum 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4183 dolar, en düşük 4139 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.06 itibarıyla 4182 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gözler Cuma ya çevrildi! Analistten altın için ezber bozan yorum 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6595 TL, en düşük 6526 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.52 itibarıyla 6586 TL seviyesinde seyrediyor.

Gözler Cuma ya çevrildi! Analistten altın için ezber bozan yorum 3

GÖZLER KRİTİK VERİYE ÇEVRİLDİ

Piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak kritik veriye çevrildi. Cuma günü tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, imalat sanayi yeni siparişleri, dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek. CNBC-e'nin aktardığına göre; piyasalarda cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde endişe hakim. Geçtiğimiz zam açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin, Fed'in faiz artırımını mümkün kıldığı anımsatıldı. Dün de ADP istihdam raporu açıklanmıştı. Açıklanan ABD'nin özel sektör istihdamını gösteren ADP ağustos istihdam verisinin de tahminlerin üzerinde gelmesinin söz konusu endişeyi güçlendirdiği vurgulandı.

Gözler Cuma ya çevrildi! Analistten altın için ezber bozan yorum 4

ALTINDA PETROL ETKİSİ

Öte yandan düşen petrol fiyatlarının, yüksek Hazine tahvil getirilerinin devam eden baskısına karşın altına bir miktar destek sağladığı kaydedildi. Ancak değerli metalin, yükselen Hazine tahvil getirilerinin baskısı altına kalmaya devam ettiği aktarılıyor.

Gözler Cuma ya çevrildi! Analistten altın için ezber bozan yorum 5

ANALİSTTEN KRİTİK DEĞERLENDİRME

CNBC-e'nin aktardığına göre; WisdomTree'den Shah'a göre, itibari para birimleri üzerindeki baskı artarken altın en iyi on yıllarından birine hazırlanıyor. WisdomTree Emtia ve Makroekonomik Araştırma Başkanı Nitesh Shah'ın, Kitco News'e verdiği röportajda, yükselen faiz oranları, yüksek tahvil getirileri ve daha güçlü bir ABD dolarının kısa vadede önemli engeller olmaya devam etmesine rağmen, getirileri yukarı çeken güçlerin nihayetinde altının alternatif bir parasal varlık olarak rolünü güçlendirebileceğini söylediği belirtildi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.603,48
6.604,46
% 0.81
08:34
Ons Altın / TL
205.282,53
205.351,37
% 0.76
08:49
Ons Altın / USD
4.186,74
4.187,32
% 0.72
08:49
Çeyrek Altın
10.565,57
10.798,29
% 0.81
08:34
Yarım Altın
21.065,10
21.596,57
% 0.81
08:34
Ziynet Altın
42.262,27
43.061,06
% 0.81
08:34
Cumhuriyet Altını
43.795,00
44.449,00
% 0.61
17:00
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları
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