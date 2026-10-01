Nihat Zeybekci'nin fonda ne kadar parası kaldı?

Türkiye'nin konuştuğu fon krizinde her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Birçok ismin de fonlara yatırım yaptığı belirlenirken; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya eşiyle ilgili ortaya atılan iddialar gündem yaratmış, Kaya tüm görevlerinden istifa etmişti.

NİHAT ZEYBEKCİ DE FONLARA PARA YATIRMIŞ

Son olarak ise iki dönem Ekonomi Bakanı olarak görev yapan AK Parti'de Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Nihat Zeybekci'nin fon krizine adı karışmıştı.

ZEYBEKCİ: "BEN DE 455 MAĞDURDAN BİRİYİM"

Ortağı olduğu 4 şirketin de Tera Portföy'e ait TP2 adlı Para Piyasası Fonu'na yatırım yaptığını açıklayan AK Partili Zeybekci, parasının içeride kaldığını belirterek "Ben de 455 mağdurdan biriyim" demişti.

AYLIK NE KADAR KAZANIYORDU?

Manipülatif işlem yapanlarla mağdur olanların karıştırılmaması gerektiğini belirten ve söz konusu yatırım yaptığı fonun ayda yüzde 3,5 - 4,5 kazandırdığının altını çizen Zeybekci'nin içeride kalan parasının büyüklüğü de ortaya çıktı.

FONDA KALAN PARASININ NE KADAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Cengiz Er, Zeybekçi'nin kaybının 2,5 milyar TL'ye yakın olduğunu iddia etti. Bu iddialar sonrası Sözcü TV yayına katılan gazeteci İsmail Saymaz, Zeybekçi ile yaptığı görüşmede toplam kaybın bu miktarın yüzde 10'u kadar olduğunu söyledi.

İddialar doğruysa Zeybekci'nin içeride kalan parası 250 milyon TL seviyesinde.

SPK DUYURDU! İLK ÖDEMELER PPF FONLARINA

SPK'damn ise 'ara ödeme' kararı geldi. Mutabakatı tamamlanan yatırımcılar için MKK’nın hesaplayacağı net yatırım tutarı esas alınacak. Bu tutar 1 milyon TL’nin altındaysa tamamı, 1 milyon TL veya üzerindeyse en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak.