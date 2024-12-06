Gözler saat 16.30'da! ABD'de kritik veri öncesi altında ivme nereye doğru? İşte 6 Aralık 2024 altın fiyatları...

Yılın son günleri yaşanmaya başladı. Kasım ayında yapılan ABD Başkanlık seçimlerinin ardından piyasalarda büyük değişimler yaşandı. Kripto para piyasası yukarı yönlü tırmanışa geçerken altın aşağıya doğru çakılmıştı. Sarı metalin 2024 yılını nasıl kapatacağı ise merak ediliyor. Yatay bir seyir izleyen gram altın 2 bin 950 bandında ilerliyor.

BUGÜN TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ AÇIKLANACAK

Kripto para borsasında yaşanan tırmanış ise devam ediyor. Dün 100 bin doları geçen kripto para, bugün yükselişini sürdürüyor. Altına olan rağbet ise devam ediyor. ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri ise piyasaları etkileyecek.

Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, A Haber'deki canlı yayında altın için konuştu. Erdem, altının biraz karışık seyrettiğini ifade ederek, Orta Doğu, Rusya-Ukrayna gerilimi ve nükleer açıklamalarına dikkat çekerek altının fiyatlanmasının tetiklendiğini söyledi.

Altının toparlanma sürecine girdiğini aktaran Erdem, Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalarını hatırlatarak ons altının toparlanmaya başladığını söyledi. Erdem, altının 2025 yılında yukarı yönlü hareket edeceğini kaydetti.