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Gözler saat 16.30'da! ABD'de kritik veri öncesi altında ivme nereye doğru? İşte 6 Aralık 2024 altın fiyatları...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.12.2024 10:27
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Altın ne kadar? Gram altın kaç liradan satılıyor? Yatırımcının güvenli limanı altında neler yaşanıyor? Bugün ABD'de saat 16.30'da tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Piyasaları doğrudan etkileyen bu veri öncesi altın yatırımcısı sarı metalin nasıl bir seyir izlediğini merak ediyor. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, sarı madenin seyrini değerlendirdi.

Gözler saat 16.30'da! ABD'de kritik veri öncesi altında ivme nereye doğru? İşte 6 Aralık 2024 altın fiyatları...

Yılın son günleri yaşanmaya başladı. Kasım ayında yapılan ABD Başkanlık seçimlerinin ardından piyasalarda büyük değişimler yaşandı. Kripto para piyasası yukarı yönlü tırmanışa geçerken altın aşağıya doğru çakılmıştı. Sarı metalin 2024 yılını nasıl kapatacağı ise merak ediliyor. Yatay bir seyir izleyen gram altın 2 bin 950 bandında ilerliyor.

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BUGÜN TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ AÇIKLANACAK

Kripto para borsasında yaşanan tırmanış ise devam ediyor. Dün 100 bin doları geçen kripto para, bugün yükselişini sürdürüyor. Altına olan rağbet ise devam ediyor. ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri ise piyasaları etkileyecek.
Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, A Haber'deki canlı yayında altın için konuştu. Erdem, altının biraz karışık seyrettiğini ifade ederek, Orta Doğu, Rusya-Ukrayna gerilimi ve nükleer açıklamalarına dikkat çekerek altının fiyatlanmasının tetiklendiğini söyledi.

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Altının toparlanma sürecine girdiğini aktaran Erdem, Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalarını hatırlatarak ons altının toparlanmaya başladığını söyledi. Erdem, altının 2025 yılında yukarı yönlü hareket edeceğini kaydetti.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.950,52
2.950,81
% 0.55
10:49
Ons Altın / TL
91.816,05
91.845,15
% 0.61
11:04
Ons Altın / USD
2.639,25
2.639,56
% 0.3
11:04
Çeyrek Altın
4.720,83
4.824,58
% 0.55
10:49
Yarım Altın
9.412,16
9.649,15
% 0.55
10:49
Ziynet Altın
18.883,33
19.239,29
% 0.55
10:49
Cumhuriyet Altını
20.018,00
20.320,00
% -0.22
17:02
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çeyrek altın kaç lira gram altın ne kadar
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