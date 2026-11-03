Alman otomotiv devi 4 tesisini kapatıyor! Binlerce kişi işten çıkarılacak

Almanya merkezli otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, Avrupa genelinde 3 bin 460 pozisyonu kaldırma ve Almanya'daki 4 üretim tesisini kapatma kararı aldı. Şirket, yeniden yapılanma kapsamında yüz milyonlarca avroluk tasarruf hedeflerken işçi temsilcilerinden karara tepki geldi.

2 BİN 660 KİŞİ ALMANYA'DA İŞTEN ÇIKARILACAK

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, Avrupa otomotiv sektöründe derinleşen kriz nedeniyle yeni bir yeniden yapılanma programını devreye alıyor. Şirket, Avrupa genelinde toplam 3 bin 460 kişinin işine son vermeyi ve Almanya'daki 4 üretim tesisini kapatmayı planlıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Avrupa otomotiv sektöründeki krizin ilave önlemleri ve yapısal değişiklikleri zorunlu hale getirdiği belirtildi. Kasım 2024'te duyurulan yapısal önlemlerin tamamlandığı, ekim ayı başında ise 1800 kısmi emeklilik anlaşmasının hayata geçirildiği hatırlatıldı. Yönetim Kurulu'nun bu gelişmelerin ardından yeni bir yeniden yapılanma programı başlattığı bildirildi.

Program kapsamında kaldırılacak 3 bin 460 pozisyonun 2 bin 660'ının Almanya'da bulunduğu kaydedildi. İstihdam azaltımının temel nedenleri arasında Almanya'daki yüksek personel maliyetleri ve çok sayıda yönetim kademesinin oluşturduğu organizasyonel karmaşa gösterildi.

2030'A KADAR 300 MİLYON AVROLUK TASARRUF HEDEFİ

Şirketin açıkladığı kapsamlı tasarruf programının tek seferlik maliyetinin 480 milyon avro olması bekleniyor. Yeniden yapılanma adımlarıyla 2030 yılından itibaren her yıl yaklaşık 300 milyon avro kalıcı tasarruf sağlanması hedefleniyor. Şirketin 2030 yılına kadar uzanan maliyet haritası da bu doğrultuda belirlendi.

İşten çıkarmaların gelecek yıl başlaması planlanırken sürecin, çalışan temsilcileriyle yürütülecek görüşmeler doğrultusunda sosyal açıdan sorumlu bir kıdem tazminatı paketiyle en geç 2028 yılının sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Schaeffler'in eylül sonu verilerine göre Almanya'da yaklaşık 32 bin çalışanı bulunuyor.

4 ÜRETİM TESİSİ TAMAMEN KAPATILACAK

Yeniden yapılanma kararının üretim tesislerine yansıması da belli oldu. Şirket, Berlin'de bulunan elektrikli araç AR-GE merkezini tamamen kapatacak. Ayrıca Dortmund, Morbach ve Schwalbach'taki içten yanmalı motor teknolojilerine odaklanan fabrikalar da faaliyetlerini sonlandıracak.

Schaeffler, otomotiv sektöründe giderek derinleşen krizin etkilerini dengelemek amacıyla operasyonel stratejisinde de değişikliğe gidiyor. Şirket, gelecekteki rekabet gücünü korumak için savunma sanayisi ve insansı robotlar gibi yeni iş alanlarındaki büyüme fırsatlarına yönelmeyi hedefliyor.

ŞİRKETİN SATIŞ VE KÂR RAKAMLARI GERİLEDİ

Schaeffler'in mali göstergelerinde de düşüş yaşandı. Şirketin yılın üçüncü çeyreğindeki satışları 5,8 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminin hafif altında kaldı.

Aynı dönemde faaliyet kârı yüzde 7,2 azalarak 245 milyon avroya geriledi. Şirketin kâr marjı da 0,3 puanlık düşüşle yüzde 4,2 seviyesine indi. Schaeffler, haziran ayında 2028 yılına yönelik orta vadeli hedeflerini de aşağı yönlü revize etmek zorunda kalmıştı.

SENDİKADAN KARARA TEPKİ: ALMANYA İÇİN GELECEK PLANI DEĞİL

İşten çıkarma ve fabrika kapatma kararları, işçi temsilcilerinin tepkisini çekti. IGMetall sendikası Schaeffler Temsilcisi Thomas Höhn, kararı eleştirerek, "Schaeffler'de bir küçülme programı, daha öncekinin sonuçları sindirilmeden diğerini takip ediyor. Bu, bir sanayi merkezi olarak Almanya için geleceğe yönelik bir konsept değil." ifadelerini kullandı.

Schaeffler İş Konseyi Başkanı Uli Schoepplein ise Almanya'daki tesislerin sürekli hedef alınmasının şirketin "Almanya'ya bağlılık" söylemleriyle çeliştiğine dikkat çekti.

Şirket yönetiminin çalışanlardan gönüllü maaş feragati içeren bir "dayanışma programı" talep ettiği de öğrenildi. IG Metall sendikasının öncülüğünde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve grevler devam ederken yönetimin işçi temsilcilerini söz konusu programa ikna edip edemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMALAR ARTIYOR

Alman otomotiv yan sanayisinde yaşanan daralma, tedarikçileri ciddi bir çıkmaza sürüklüyor. Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçisi Bosch, daha önce yalnızca Almanya'da yaklaşık 22 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. ZF ve Aumovio gibi diğer şirketlerde de on binlerce kişinin istihdamına son verilmesi planlanıyor.

Kriz, otomotiv tedarikçileriyle sınırlı kalmayarak ana üreticilere de yayıldı. Volkswagen Grubu'nda yaklaşık 100 bin istihdamın risk altında olduğu belirtilirken BMW de dünya genelinde 8 bin kişiyi kapsayan büyük ölçekli bir maliyet azaltma programı yürütüyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır