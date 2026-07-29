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Gözler saat 21.00'de! Altının seyrinde 'Tersine dönmesi için' deyip işaret etti

Altın fiyatları son dakika! Altın, yatırımcıların Fed para politikası kararını ve Fed Başkanı Warsh'ın enflasyon ile faiz görünümüne dair vereceği mesajları beklemesiyle 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü yatay seyretti.

Gözler saat 21.00'de! Altının seyrinde 'Tersine dönmesi için' deyip işaret etti
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Yatırımcılar ABD Merkez Bankası Fed'in para politikası kararına ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajlara kilitlenirken altın 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü yatay seyretti. Spot altın, ons başına 4.029,08 dolarda yatay kaldı.

Gözler saat 21.00 de! Altının seyrinde Tersine dönmesi için deyip işaret etti 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4037 dolar, en düşük 4010 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.50 itibarıyla 4025 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gözler saat 21.00 de! Altının seyrinde Tersine dönmesi için deyip işaret etti 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6153 TL, en düşük 6111 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.36 itibarıyla 6135 TL seviyesinde seyrediyor.

Gözler saat 21.00 de! Altının seyrinde Tersine dönmesi için deyip işaret etti 3

"DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİN TERSİNE DÖNMESİ İÇİN..."

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong "Altının seyri büyük ölçüde bugünkü FOMC toplantısına bağlı. Son dönemdeki düşüş eğiliminin tersine dönmesi için Fed’in daha az şahin bir söylem benimsemesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Gözler saat 21.00 de! Altının seyrinde Tersine dönmesi için deyip işaret etti 4

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Öte yandan Fed'in faiz kararı Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak, Fed Başkanı Kevin Warsh ise Türkiye saati ile 21.30'da konuşacak.

Gözler saat 21.00 de! Altının seyrinde Tersine dönmesi için deyip işaret etti 5

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.144,48
6.145,44
% 0.14
08:56
Ons Altın / TL
191.319,40
191.373,81
% 0.27
09:11
Ons Altın / USD
4.036,93
4.037,55
% 0.21
09:11
Çeyrek Altın
9.831,17
10.047,80
% 0.14
08:56
Yarım Altın
19.600,90
20.095,60
% 0.14
08:56
Ziynet Altın
39.324,68
40.068,28
% 0.14
08:56
Cumhuriyet Altını
40.581,00
41.194,00
% -0.98
17:04
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gram altın Fed Altın ons altın altın fiyatları FED faiz kararı
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