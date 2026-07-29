Gözler saat 21.00'de! Altının seyrinde 'Tersine dönmesi için' deyip işaret etti

Altın fiyatlarında son durum... Yatırımcılar ABD Merkez Bankası Fed'in para politikası kararına ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajlara kilitlenirken altın 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü yatay seyretti. Spot altın, ons başına 4.029,08 dolarda yatay kaldı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4037 dolar, en düşük 4010 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.50 itibarıyla 4025 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6153 TL, en düşük 6111 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.36 itibarıyla 6135 TL seviyesinde seyrediyor.

"DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİN TERSİNE DÖNMESİ İÇİN..."

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong "Altının seyri büyük ölçüde bugünkü FOMC toplantısına bağlı. Son dönemdeki düşüş eğiliminin tersine dönmesi için Fed’in daha az şahin bir söylem benimsemesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Öte yandan Fed'in faiz kararı Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak, Fed Başkanı Kevin Warsh ise Türkiye saati ile 21.30'da konuşacak.