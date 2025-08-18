Gram altın 2025'e yükselişle başladı: Uzmanlar ne diyor?

18 Ağustos 2025 itibarıyla altın fiyatlarındaki son durum ve uzmanların 2025 beklentileri

Altın fiyatları, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte yükseliş trendine girdi. Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 405 liradan işlem gördü. Sabah saatlerinde çeyrek altın 7 bin 245 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 860 liradan satılıyordu. Altının ons fiyatı ise 3,349 dolar seviyesinde seyrediyor. Sabah saatlerinde gram altında önceki kapanışa göre yüzde 0,6 bir artış gözlemlenirken, piyasalar Alaska'da gerçekleşen Trump ve Putin görüşmesinin etkilerini yakından takip ediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Alaska'daki görüşmesi, küresel piyasalarda olduğu gibi altın fiyatlarında da dalgalanmalara neden oldu. Görüşmede Ukrayna savaşına dair olası bir barış anlaşması ele alınırken, Putin'in ABD'den bazı talepleri olduğu belirtildi.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda farklı görüşlere sahip. Bazı analistler, küresel ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altın fiyatlarının yükseliş trendini sürdüreceğini öngörüyor. Özellikle enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizlik, altının cazibesini artırabilir. Diğer yandan, bazı uzmanlar ise olası bir barış anlaşması veya ekonomik toparlanma senaryosunda altın fiyatlarında düşüş yaşanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olması ve piyasaları yakından takip etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Altın piyasasında yaşanan bu hareketlilik, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, aynı zamanda riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, altın yatırımcılarının portföylerini çeşitlendirmelerini ve risk toleranslarına uygun stratejiler belirlemelerini tavsiye ediyor. Ayrıca, altın fiyatlarını etkileyen faktörleri (döviz kurları, enflasyon, faiz oranları, jeopolitik gelişmeler) yakından izlemek ve doğru analizler yapmak, başarılı bir yatırım için kritik öneme sahip.

Sonuç olarak, gram altın 2025'e yükselişle başlarken, piyasalar Alaska'daki Trump-Putin görüşmesinin etkilerini değerlendiriyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının geleceği konusunda farklı görüşlere sahip olsa da, küresel belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin altın talebini destekleyeceği öngörülüyor. Yatırımcıların dikkatli olması ve piyasaları yakından takip etmesi, başarılı bir altın yatırımı için önemli bir gereklilik olarak öne çıkıyor.