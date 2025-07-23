Gram altın 4500 TL'ye çok yaklaştı! Kritik seviyeyi verdi 'Güçlü bir yükseliş...'

Gram altın son yaşanan yükselişlerle 4500 TL'ye çok yaklaştı. Altın fiyatları üzerinde jeopolitik riskler ve küresel ekonomiye dair belirsizlikler ya da ülkeler arası yapılan anlaşmalar etkili olmaya devam ederken altın fiyatlarının bundan sonraki seyrinin ne olacağı da merak ediliyor.

"NE TARAFA KIRARSA TEPKİ O TARAFA BİRAZ DAHA GÜÇLÜ OLACAKTI"

TGRT Haber yayınında konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"20 Nisan'dan bu yana yatayda hareket eden, daha geniş bir bantta, son 5 haftadır da daha dar bir bantta hareket eden bir altın var. Ons aşağıda 3300 dolar, yukarıda 3.350 dolar. Hatta 3365 çok önemli direncidir. Burayı bir iki kez hatta 5-6 kez diyeyim denedi ama geçemedi. Şimdi dolayısıyla teknik olarak zaten bir tarafa kırması bekleniyordu. Ne tarafa kırarsa tepki o tarafa biraz daha güçlü olacaktı. 3365 doların üzerini kırdığı için 3435'lere kadar hatta 3433, 35'i bile test edemedi... Bir altın gördük. Peki neydi? Bir teknikti. Teknik gerekçe vardı. Ama tabii teknik gerekçe gereği temel de bunu destekledi. Burada en birinci neden; son dönemde Beyaz Saray ile Powell arasında yaşanan gerginlik. Powell görevden alındı alınacak, Powell istifa edecek, işte Fed'in Washington'daki binasının yenilenmesine Powell'ın birtakım eksikliklerinin olduğu, görevden alabileceği Trump'ın gibi açıklamalar... Birinci sırada bu var.

"ALTINI EN TETİKLEYEN HAREKET BU OLDU"

İkinci sırada hatta bence belki de daha önemli neden; Avrupa Birliği ile Amerika'nın ticaret gümrük tarifesi noktasında anlaşamaması. Avrupa'nın çok alışagelmediğimiz üzere biz de misilleme yapacağız Amerika'ya demesi ve 1 Ağustos çok yaklaşıyor. Bu iki ülkenin birbirine tarife koyup koymaması ya da yüzde 50 mi koyulacak? Avrupa Birliği bunu misilleme yapacak mı? Bu kısım çok önemli. Bence en aslında altını tetikleyen hareket bu oldu. Powell ile ilgili görüşler vardı ama piyasa görevden alamaz noktasındaydı. Bir de üstüne Avrupa Birliği ile tarife gelince bu etkiledi. Tabii tarifelerle birlikte Powell söylemleriyle dolar zayıfladı. Amerikan 10 yıllıkları zayıfladı. Tabii bu da altına görece güç verdi diyebilirim.

"3435 DOLARIN ÜZERİNDE TUTUNMADAN 3500 DOLARI GÖREBİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bir de Amerika'nın Ticaret Bakanından şöyle bir açıklama geldi. 1 Ağustos'ta biz tarifeleri uygulamaya koyuyoruz. Artık uygulamaya yani anlaştığımız ülkelere bir daha süre vermeyeceğiz demesi tüm bu anlattığım etkilerle altında bir kırılma, yukarı yönlü kırılma gördük. Fakat bunun devamı gelir mi? Bu sürdürülebilir olur mu? 3.500 dolar ve üstü görülür mü? Ondan çok emin değilim. Çünkü 3435 doları bile geçemiyor teknik olarak 3435 doların üzerinde tutunmadan 3.500 doları görebilmemiz mümkün değil. İran İsrail Savaşı'nda bile Amerika'nın İran'a saldırdığında bile 3435 üzerinde tutunamadık. Ha ne olur? Eğer olur da Trump yüzde 50 uygularsa Avrupa'ya, Avrupa'da misilleme uygularsa belki 3435'in üzerinde 3500'lere önce 3452 sonrasında 3500'lere doğru bir atak olabilir.

"ESKİSİ GİBİ GÜÇLÜ BİR YÜKSELİŞ OLACAĞI KANAATİNDE DEĞİLİM"

Fakat unutmayalım ki 3.500 doları da öyle çok kolay gibi görünmüyor. Yani sürdürülebilirliğine bir soru işareti koymak lazım. Öyle kolay hızlı bir şekilde eskisi gibi güçlü bir yükseliş olacağı kanaatinde değilim şimdilik. Olsa olsa seviye biraz yükselmiş olur bant hareketinin diye düşünüyorum"