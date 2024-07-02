Gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarının gözü saat 16.30'da: Piyasalar paranın patronunu bekliyor

Altın fiyatları Salı günü yatay seyretti. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranı görünümü hakkında daha fazla bilgi edinmek için ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın ECB Merkez Bankacılığı Forumu’nda saat 16.30’da yapacağı açıklamaları ve bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR

Yapı Kredi analistleri yaptıkları yorumda, “Cuma günü Fed’in takip ettiği ABD kişisel tüketim harcamaları endeksi manşet ve çekirdekte beklentilere paralel hafif gevşedi. Kişisel gelirler arttı, kişisel harcamalar ise düştü. Karışık sinyaller nette hafif olumlu etki yaratmasına rağmen Fed faiz politikası beklentilerinde bir değişiklik yaratmadı. Bu hafta Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam (TDI) verisi oldukça önemli olabilir. ABD tarafında enflasyon ile mücadelede son düzlük zor geçiyor. Fed üyeleri, enflasyonda kalıcı düşüş görmeden gevşeme adımı atmak istemiyor. Bu düşünceyi değiştirebilecek ve Fed gevşeme adımlarını hızlandıracak neden ise işgücü piyasasında bozulma olarak karşımıza çıkabilir. Son gelen TDI verisinde, manşet tarafta istihdam kuvvetli gelmiş olmasına rağmen işsizlik oranı yüzde 4 seviyesine çıkmıştı. İstihdam piyasasında yaşanabilecek hızlı bir bozulma, Fed’in gevşeme adımlarını öne çekmesine neden olabilir” ifadelerine yer verdiler.

ZAYIF VERİ YÜKSEK ALTIN FİYATI

OANDA Asya Pasifik Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong ise, altın fiyatlarının mevcut aralığın üzerine çıkabilmesi için piyasanın Eylül ayında Fed'in faiz indirimi olasılığını artıran daha fazla zayıf veri noktası görmesi gerektiğini söyledi.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

• Ons altın: 2.328 dolar

• 24 ayar gram altın: 2.610 TL

• Çeyrek altın: 4.141 TL

• Cumhuriyet altını: 16.854 TL

• 22 ayar bilezik:2.429 TL







