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Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatında son durum (26 Haziran 2025 Perşembe)

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 266 liradan işlem görüyor.

Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatında son durum (26 Haziran 2025 Perşembe)

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 değer kazanarak 4 bin 259 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 4 bin 266 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,1 primle 3 bin 336 dolardan işlem görüyor.

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Dolar endeksinin değer kaybetmesi varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD'de parasal gevşeme sürecine ilişkin gelişmelerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell arasındaki gerginlik, yatırımcıların odağında yer alıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali güçlü kalmaya devam ederken, temmuz ayına yönelik faiz indirimi beklentilerindeki artış dikkati çekiyor. Fed'in bu yıl toplamda iki faiz indirimi yapacağına yönelik beklenti, Powell'ın açıklamalarının ardından 3'e yükseldi.

Öte yandan, Powell'ın tutumunu eleştirmeyi sürdüren Trump, ülkede enflasyon olmadığını savunarak, harika bir ekonomiye sahip olduklarını ve gümrük tarifelerinden milyarlarca dolar kazandıklarını ifade etti.

Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Powell'ı "korkunç" olarak nitelendirerek, Fed'in en üst düzey görevi için üç veya dört adayı değerlendirdiğini söyledi.

Wall Street Journal, Trump'ın Powell’ın olası halefini eylül veya ekim ayında açıklamayı düşündüğünü bildirdi.

Bununla birlikte, dolar endeksi yeni güne yatay seyirle başlayarak Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeler olan 97,5 düzeyinde hareket etmeyi sürdürürken, dolar üzerinden fiyatlanan ons altın, alıcılar için daha cazip hale geldi.

Avro/dolar paritesi de 1,1680 seviyesini görerek Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı özetinin yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.273,92
4.274,40
% 0.33
12:15
Ons Altın / TL
132.883,47
132.904,26
% 0.3
12:30
Ons Altın / USD
3.340,74
3.340,89
% 0.25
12:30
Çeyrek Altın
6.838,27
6.988,65
% 0.33
12:15
Yarım Altın
13.633,80
13.977,30
% 0.33
12:15
Ziynet Altın
27.353,89
27.868,61
% 0.33
12:15
Cumhuriyet Altını
28.188,00
28.614,00
% 0.27
16:37
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