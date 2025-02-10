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Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını... Fiyatlarda yükseliş sürüyor! Uzmanlardan tahminler geldi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.02.2025 08:22
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Altın yükseliyor mu? Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? Küresel gelişmeler altın fiyatlarına da etki ediyor. Dünyada gündem, ABD'nin başlattığı ticaret savaşları. Bu durum altına da yansıdı ve yükseliş trendi görüldü. Küresel piyasalarda Trump'ın göreve başlamasıyla dalgalanmalar yaşanırken altın fiyatları da yükseliş seyrine devam ediyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ons altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını... Fiyatlarda yükseliş sürüyor! Uzmanlardan tahminler geldi

Altın rekora doymuyor. Altın fiyatlarında son durum ne? Bundan sonra altın yükselir mi düşer mi? Dünyada yaşanan küresel gelişmelerin ardından gözler altının seyrine çevrildi. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, ons altın fiyatı ve cumhuriyet altını fiyatı merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum ve uzmanların altın tahminleri...

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ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

CNN Türk'te yer alan habere göre; dolar güç kazanırken Fed faiz indirimlerini yavaşlattı, uzmanlar tarafından, güvenli liman olarak görülen altının yükselişinin süreceği öngörülüyor. Uzmanlar, küresel belirsizliklerin ve ekonomik gelişmelerin altın fiyatlarını desteklediğini belirtip yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

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2024 yılında gram altını fiyatı yüzde 50 arttı. Altının aylık yükselişi yüzde 3'e yaklaştı.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın yeni günde 2879 dolar seviyelerinde seyrediyor.

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Gram altın ise günün erken saatlerinde 3334 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise gram altının fiyatı 3354 lira civarında seyrediyor.

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Çeyrek altın fiyatı ise 5452 lira seviyesinde.

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'Çok enteresan bir durum var' deyip açıkladı 'Hem altın hem dolar...' 'Çok enteresan bir durum var' deyip açıkladı 'Hem altın hem dolar...'
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.333,11
3.333,51
% 0.76
08:46
Ons Altın / TL
103.669,84
103.757,52
% 0.8
09:01
Ons Altın / USD
2.878,95
2.879,41
% 0.65
09:01
Çeyrek Altın
5.332,98
5.450,28
% 0.76
08:46
Yarım Altın
10.632,52
10.900,45
% 0.76
08:46
Ziynet Altın
21.331,71
21.734,24
% 0.76
08:46
Cumhuriyet Altını
22.236,00
22.572,00
% 0.2
13:00
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları
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