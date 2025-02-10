Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını... Fiyatlarda yükseliş sürüyor! Uzmanlardan tahminler geldi

Altın rekora doymuyor. Altın fiyatlarında son durum ne? Bundan sonra altın yükselir mi düşer mi? Dünyada yaşanan küresel gelişmelerin ardından gözler altının seyrine çevrildi. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, ons altın fiyatı ve cumhuriyet altını fiyatı merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum ve uzmanların altın tahminleri...

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

CNN Türk'te yer alan habere göre; dolar güç kazanırken Fed faiz indirimlerini yavaşlattı, uzmanlar tarafından, güvenli liman olarak görülen altının yükselişinin süreceği öngörülüyor. Uzmanlar, küresel belirsizliklerin ve ekonomik gelişmelerin altın fiyatlarını desteklediğini belirtip yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

2024 yılında gram altını fiyatı yüzde 50 arttı. Altının aylık yükselişi yüzde 3'e yaklaştı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın yeni günde 2879 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Gram altın ise günün erken saatlerinde 3334 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise gram altının fiyatı 3354 lira civarında seyrediyor.

Çeyrek altın fiyatı ise 5452 lira seviyesinde.