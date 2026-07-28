Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Temmuz 2026)

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki sınırlı artışa paralel alış ağırlıklı bir seyir izlenen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 6 bin 205 liradan tamamladı. Yeni güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6 bin 169 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 155 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 305 liradan satılıyor.

Altının onsu bugün yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 49 dolarda seyrediyor.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki gerilimlerin nispeten azalmasına rağmen ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve yarı iletken sektöründeki sert düşüşler altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturdu.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini değiştirmeyeceğine yönelik tahminlerin güçlü bir sinyal vermemesinin, yatırımcıların bankadan olası bir şahin adım gelebileceği ihtimalini de bir seçenek olarak kabul etmesine yol açtığını söyledi.

Ayrıca karar sonrası Fed Başkanı Kevin Warsh'un sözle yönlendirmelerinde enflasyon risklerini gözeterek ileriye dönük sıkı duruş mesajı verebileceğine yönelik beklentiler de fiyatlamalarda etkili oluyor.

Bu gelişmelere ek olarak Fed politikalarına da ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının mevcut seviyesinden memnun olmadığını belirterek, ABD'nin küresel ölçekte en düşük faiz oranlarına sahip olması gerektiğini söyledi.

Analistler, yarı iletken sektöründeki sert düşüşlerin piyasalarda likidite sıkışıklığına yol açtığını ve teminat açığına düşen yatırımcıların varlıklarını nakde çevirmesinin de ons altındaki düşüşe neden olan etmenler arasında gösterilebileceğini bildirdi.

Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Trump dün, İran'la bir anlaşmaya varılmasının "iyi bir ihtimal" olduğunu ancak müzakerelerin başarısızlığı halinde Washington'un askeri operasyonlara yeniden başlayacağına dikkati çekti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi, Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır