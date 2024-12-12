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Gram altın için '4 bin 500 lira sürpriz değil' dedi, tarih verdi! Kritik rekor tahmini

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.12.2024 13:24
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Altın fiyatlarında son durum! Yükseliş trendinin ardından düşüşe geçen altında yeniden hareketlenme var. Peki, gram altın ne kadar olacak? Özellikle birikimlerini altın alarak değerlendirmeyi düşünenler altının 2025 yılındaki performansını merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın için 'sürpriz değil' diyerek rakam verdi. İşte altının yönüyle ilgili tahminler ve altın fiyatlarında son durum...

Gram altın için '4 bin 500 lira sürpriz değil' dedi, tarih verdi! Kritik rekor tahmini

Gram altında son durum ne? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzun bir süredir 3 bin liranın altında seyreden altın düşüşteydi, yeniden hareketlenmeye başladı. Gram altın 3 bin liranın üstüne çıktı. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? İşte altında son durum...

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TV100'de yer alan habere göre; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Hem yurt içi piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda altın 30 Ekim tarihinde tarihi zirveleri test etmişti" dedi. Yıl son rekor üstüne rekor beklenen altın Kasım ayında adeta çakıldı. Ancak şu sıralar altında yeniden yaprak kımıldamaya başladı.

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ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Memiş "Trump'ın seçilmesiyle birlikte dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı. Hem kar satışı hem de jeopolitik gerilimin azalmasıyla altın fiyatlarındaki düşüş trendini gördük" ifadelerini kullandı.

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Altın yatırımcıları Ekim ayından bu yana rekora hasret kalmıştı. Ancak şu sıralar rüzgar tekrardan tersine döndü. İnişli çıkışlı seyreden altında yeniden bir hareketlenme görüldü.

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Memiş "Çin altın alımlarına tekrar başladı. Bu etkenler altın fiyatlarının bu hafta tekrar yükselişine neden oldu. Ons altın 2700 dolar seviyesini test etti. Gram altın da 3062 lira seviyesine kadar yükseldi" dedi.

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Piyasadaki hareketlilik altın yatırımcısının yüzünü güldürdü, gram altın yeniden 3 bin liraya aştı. Peki yıl bitmeden tekrardan yeni bir rekor gelir mi?

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ALTIN TAHMİNLERİ

Memiş bununla ilgili "Ancak tekrar ons altın tarafında geri çekilmeler görebiliriz. Gram altın tarafı farklı. Gram altın tarafı tekrar Dolar TL kurundan destek alarak bu yükselişlerine devam edebilir" ifadelerini kullandı. Haberde, sektör temsilcilerine göre altına asıl rekorun 2025 yılında geleceği belirtildi. Memiş "Özellikle 2025 yılında 3 bin dolar seviyesinin üzerinde bir ons altın, 4 bin 500 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altın sürpriz değildir" dedi.

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Yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.040,26
3.040,90
% -0.17
13:24
Ons Altın / TL
94.710,28
94.737,38
% -0.02
13:39
Ons Altın / USD
2.715,52
2.715,90
% -0.06
13:39
Çeyrek Altın
4.864,42
4.971,88
% -0.17
13:24
Yarım Altın
9.698,44
9.943,75
% -0.17
13:24
Ziynet Altın
19.457,69
19.826,69
% -0.17
13:24
Cumhuriyet Altını
20.342,00
20.650,00
% 0.81
13:20
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