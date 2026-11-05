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İngiltere'de bir ev alamadılar, Fransa'da köyün tamamını satın aldılar!

İngiltere'de konut sahibi olamayan iki arkadaş, Fransa'da terk edilmiş bir köyü 26 bin sterline (yaklaşık 1.756.202,24 TL) satın aldı. Yedi kır evi ve iki ahırın bulunduğu yerleşkeyi kendi imkanlarıyla yenileyen ikili, tadilat masraflarında 100 bin sterlinden (yaklaşık 6.754.526,00 TL) fazla tasarruf sağladı.

İngiltere'de bir ev alamadılar, Fransa'da köyün tamamını satın aldılar!
Aleyna Türkmen

İngiltere'de konut fiyatlarının yükselmesi ve ev sahibi olmanın zorlaşması, iki arkadaşın sıra dışı bir gayrimenkul yatırımına yönelmesine neden oldu. Yip Ward ve Paul Mappley, İngiltere'de ev satın almakta zorlanınca rotalarını Fransa'ya çevirdi. İkili, Normandiya bölgesinde terk edilmiş bir yerleşkeyi satın alarak yıllar sürecek bir yenileme projesine başladı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 2020 yılında başlayan girişimde iki arkadaş, 7 kır evi ve 2 ahırın bulunduğu yerleşke için toplam 26 bin sterlin (yaklaşık 1.756.202,24 TL) ödedi. Satın aldıkları yapıları kendi imkanlarıyla yenileyen ikili, tadilat masraflarında 100 bin sterlini (yaklaşık 6.754.526,00 TL) aşan tasarruf sağladı.

26 BİN STERLİNE 7 KIR EVİ VE 2 AHIR SATIN ALDILAR

İki arkadaşın Fransa'daki yatırımının başlangıcı 2020 yılına uzanıyor. Bir arkadaşlarının aracılığıyla Normandiya'da satışa çıkarılan terk edilmiş bir mülkten haberdar olan Ward ve Mappley, bölgeyi görmek için Fransa'ya gitti. Satın alma kararının ardından ilk mülk için 12 bin sterlin ödeyen ikili, bu parayı eski bir traktörleri de dahil olmak üzere sahip oldukları eşyaları satarak karşıladı.

İlk satın almanın ardından çevredeki diğer yapıları da bünyelerine katan iki arkadaş, toplamda 14 bin sterlin daha harcadı. Böylece La Buslière adı verilen yerleşkenin tamamı için ödedikleri tutar 26 bin sterline ulaştı.

Satın alınan alan içerisinde 7 kır evi, 2 ahır, bir atölye, elma şarabı üretiminde kullanılan bir pres, geleneksel 2 ekmek fırını ve çeşitli müştemilatlar bulunuyor.

İngiltere de bir ev alamadılar, Fransa da köyün tamamını satın aldılar! 1

TADİLATTA 100 BİN STERLİNİ AŞAN TASARRUF

Gayrimenkul yatırımının ardından en büyük maliyet kalemlerinden biri yenileme çalışmaları oldu. Uzun süre kullanılmadığı için doğanın etkisi altında kalan yapıların önemli bir bölümünde kapsamlı tadilat ihtiyacı ortaya çıktı. Bazı evlerin çatıları sarmaşıklarla kaplanırken binaların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için ciddi bir çalışma gerekti.

İki arkadaş, profesyonel ekiplerden hizmet almak yerine yenileme çalışmalarının büyük bölümünü kendileri üstlendi. Bu tercih, tadilat bütçesinde önemli bir fark yarattı.

Tasarrufun boyutunu gösteren örneklerden biri de çatı onarımı oldu. Üçüncü kır evinin çatısındaki hasarlı bölüm için profesyonel ekiplerden 13 bin sterlinlik teklif alan ikili, aynı işi kendi emekleriyle 2 bin sterline tamamladı. Böylece yalnızca çatının bir bölümünde 11 bin sterlin tasarruf sağlandı.

Paul Mappley, benzer çalışmaların diğer evlerde de yapılmasıyla her bir kır evi için yaklaşık 22 bin sterlinlik maliyet avantajı elde edilebileceğini ve toplam tasarrufun 100 bin sterlini aştığını belirtti.

İngiltere de bir ev alamadılar, Fransa da köyün tamamını satın aldılar! 2

SOSYAL MEDYA VE BAĞIŞLAR DA YENİLEME BÜTÇESİNE KATKI SAĞLADI

Projenin finansmanında yalnızca kişisel kaynaklar ve emek değil, sosyal medya üzerinden oluşan destek ağı da etkili oldu. Yenileme sürecini YouTube üzerinden paylaşan iki arkadaş, takipçilerinin ve bölge halkının desteğini aldı.

Paul Mappley, her gün yaklaşık 5 kişinin yerleşkeye gelerek mobilya ve inşaat malzemeleri gibi çeşitli eşyalar bıraktığını anlattı. Mappley, haftalık yaklaşık 400 sterlin değerinde ücretsiz malzeme desteği aldıklarını ifade etti.

Yenileme çalışmalarına destek veren isimlerden biri de 47 yıllık restorasyon deneyimine sahip inşaat ustası Ian oldu. İlk kır evinin onarımında daha önce görev alan Ian, dört yıl sonra ikilinin YouTube paylaşımlarını takip ederek yeniden projeye dahil oldu. İlk 6 ay boyunca herhangi bir ücret almadan çalışan ustanın ilerleyen süreçte haftalık 1.000 sterlin karşılığında projeye katkı sağladığı aktarıldı.

İngiltere de bir ev alamadılar, Fransa da köyün tamamını satın aldılar! 3

İLK EV TATİL KİRALAMASINA AÇILDI, YENİ HEDEF 2027

Yenileme projesinde ilk kır evinin tamamlanmasıyla birlikte mülk, tatil amaçlı kiralamaya açıldı. İngiltere'den Fransa'ya getirilen bir at römorku da konaklama alanına dönüştürülerek ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.

İkinci kır evinin ise 2027 yazına kadar tamamlanması hedefleniyor. Böylece iki arkadaş, yıllar içinde aşamalı olarak yeniledikleri mülklerin kullanım alanını genişletmeyi planlıyor.

Ancak ikilinin hedefi, yedi kır evinin tamamını ticari amaçla kiraya vererek büyük bir tatil kompleksi oluşturmak değil. Yerleşkenin sakin yapısını korumak isteyen Ward ve Mappley, bazı binaları atölye ve ortak kullanım alanlarına dönüştürmeyi planlıyor. Ayrıca yaz etkinlikleri, yerel pazarlar, açık hava sineması ve pizza yapım etkinlikleri düzenlemeyi hedefliyor.

İki arkadaşın uzun vadeli planları arasında yenileme çalışmaları tamamlandığında yerleşkede kalıcı olarak yaşamak da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Fransa köy konut
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