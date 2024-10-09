Gram altın için 4 bin 500 TL seviyesine tarih verdi! 'Dinlenme modu' Düşüş sürecek mi, bitecek mi? 'Borçlanmak isteyenler...'

Altın fiyatlarındaki hareketlilik birikimlerini altında değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Eylül ayında tarihi zirvesini gören altın fiyatları bu hafta düşüşte. Gram altın 3080 TL'den 3040 TL'ye kadar indi. Uzmanlara göre bu durum 'dinlenme modu'. Yaşanan sürecin yatırım fırsatı olup olmadığını değerlendiren uzmanlar, 'Düştü diye hemen satmayın' uyarısında bulundu. Peki, 2025 yılında altın ne kadar olacak? Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş "Geçen hafta gram altında 3080 lira seviyesi vardı. 40 lira bir gerileme görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'DİNLENME MODU' OLARAK NİTELENDİRDİ

Altın haftaya düşüşle başladı. Uzmanlara göre altın düştü diye panikle satılmamalı. Çünkü bu 'dinlenme modu'. İslam Memiş "Kısa vadeli öngördüğümüz bu geri çekilme, bu dinlenme modu, düğün yapacaklar, altın borcu olan veya altın alacak vatandaşlarımıza iyi bir fırsat" şeklinde konuştu.

Gram altın eylülde 3080 TL'ye çıkarak tarihi zirveyi gördü. Memiş "Şu anda gram 3040 TL, çeyrek altın 4985 TL, yarım altın 9971 TL, tam altın da 19942 TL." dedi.

Altın fiyatlarında uzmanların 2024 yılı beklentisi 3300-3500 TL arasındaydı. Yılın bitimine 3 ay varken gram altın 3080 TL'ye kadar çıktı ve şimdi gram altın 3040 TL.

2025 YILI İÇİN ALTINDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

İslam Memiş, "2025 yılıyla alakalı öngörüm 4500 TL seviyesi. Ons altın tarafından da 3000-3500 dolar aralığı" dedi.

Altının yatırımcı için her zaman güvenli liman olduğu ifade edilirken ancak önümüzdeki yıl altınla borçlanmak isteyenlerin iki kere düşünmesi gerektiği aktarıldı. Memiş "Borçlanma zorunluluğu olan vatandaşlarımız 4500 TL seviyesini bir maliyet olarak hesaplayabilir" ifadelerini kullandı.