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Gram altın için 4 bin TL'ye tarih verdi! 'Altın fiyatlarında kritik ay' diyerek açıkladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
08.01.2025 08:44
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Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatlarındaki hareketlilik altın yatırımcısının radarında. Altının bundan sonraki yönünün ne olacağı merak ediliyor. Finans Analisti İslam Memiş'ten 2025 gram altın tahmini de geldi. Altın fiyatları için kritik ayı açıklayan Memiş 4 bin TL seviyesine işaret etti. Peki, 2024 yılında olduğu gibi altın yine yatırımcısına kazandıran bir yıl mı geçirecek? Altın fiyatları için kritik dönemler hangileri olacak? İşte altın fiyatları ile ilgili tahminler...

Gram altın için 4 bin TL'ye tarih verdi! 'Altın fiyatlarında kritik ay' diyerek açıkladı

Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? 2024 yılında yatırımcısına kazandıran altın, yılın sonlarına doğru dalgalı bir seyir izlemişti. Bu nedenle altına yatırım yapanlar ya da yapmayı düşünenler altının 2025 yılındaki seyrini merak ediyor. Özellikle gram altın fiyatı en çok araştırılan konulardan bir tanesi. Peki, altın fiyatları ne olacak? Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatları ve gram altına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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"PİYASALAR 20 OCAK TARİHİNİ BEKLİYOR"

A Haber canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

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"Altın fiyatları yeni yıla yükselişle başladı. Özellikle 2024 yılının son aylarında bir düşüş trendi vardı ve bu düşüş trendi ile gram altın 3 bin lira seviyesinin altındaydı serbest piyasalarda ons altın da 2 bin 580 dolar seviyesindeydi. Şu anda ons altın 2643 dolar seviyesinde, gram altın yine fiziki altın tarafında kapalı çarşıda 3043 lira seviyesinde. Yükselişle başladı ama dinlenme modu devam ediyor. Yatay sakin seyrini korumaya devam ediyor. Bütün küresel piyasalar, para piyasaları 20 Ocak tarihini bekliyor. Trump resmi olarak görev aldıktan sonra piyasalarda yeniden bir hikaye oluşumu olacak, yeniden bir fiyatlama olacak. O yüzden bu sakin seyrin bir iki hafta daha devam etmesini bekliyoruz.

İSLAMMEMİŞ

"ALTIN FİYATLARINDAKİ KRİTİK AY TEMMUZ AYI"

Ancak gram altın tarafında yükseliş trendinin Şubat ayında başlama ihtimali kuvvetli. Ama asıl yükselişler o 4 bin lira seviyesiyle alakalı beklentimiz TL bazlı, Temmuz ayına kadar bekleyebilir. Temmuz ayına kadar tabii ki kademeli olarak 3 bin 100, 3 bin 200, 3 bin 300 bu rakamları göreceğiz. Ama asıl 4 bin lira seviyesine hedef alındığı ay Temmuz ayı olacaktır. O yüzden bizim için altın fiyatlarındaki kritik ay Temmuz ayı. Temmuz ayına odaklandık.

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"2024 YILINDA OLDUĞU GİBİ GÜVENLİ LİMAN ÖZELLİĞİNİ TAŞIR"

Ons altın tarafında kısa vadede işte 2 bin 600 - 2 bin 660 dolar aralığında oyalanan bir ons altın gözlemliyoruz. FED'in faiz kararı, Amerika'daki enflasyon verileri, Fed tutanakları, bunlar da altın fiyatları üzerinde önemli, muhtemelen Amerika Merkez Bankası FED yine Ocak toplantısı muhtemelen pas geçecek faizleri stabil bırakacak. O yüzden biraz daha dinlenme modunda geçirebilir ons altın. Ama genele baktığımız zaman, yıllık baza baktığımız zaman yine 2024 yılında olduğu gibi güvenli liman özelliğini taşır.

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Ve ons altın tarafında 2024 yılında yüzde 25 - 26 civarında bir getiri görmüştük. Yine gram altın tarafında da yüzde 50 yatırımcısına kazandırmıştı. 2025 yılına ilişkin yine beklentimiz aynı. Yine gram altın tarafında en az yüzde 50 bir getiri bekliyoruz. Ons altın tarafında yine muhtemelen yüzde 25, yüzde 26 civarında aynı 2024 yılında olduğu gibi yatırımcısına kazandıran bir trend beklediğimizi söyleyebilirim"

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.012,04
3.012,46
% 0.04
08:55
Ons Altın / TL
93.646,23
93.746,22
% 0.04
09:10
Ons Altın / USD
2.649,55
2.650,01
% -0.02
09:10
Çeyrek Altın
4.819,26
4.925,37
% 0.04
08:55
Yarım Altın
9.608,27
9.850,61
% 0.04
08:55
Ziynet Altın
19.276,79
19.640,97
% 0.04
08:55
Cumhuriyet Altını
20.244,00
20.550,00
% 1.23
17:02
Hissenet
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