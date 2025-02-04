Gram altın için '4500 TL' diyerek o ayı işaret etti! 'Her ay yeni bir rekor denemesi'

Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Rekora doymayan ve bazı vatandaşların 'güvenli liman' olarak nitelendirdiği altındaki hareketlilik devam ediyor. Son dönemde yaşadığı yükselişlerle vatandaşların yoğun olarak radarına giren altında son fiyatlar merak ediliyor. Peki, altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından yeniden yükselişe geçti. Gram altın an itibarıyla 3260 TL seviyesinden, ons altın 2817 dolar seviyesinden, çeyrek altın 5330 TL seviyesinden, yarım altın 10660 TL seviyesinden ve Cumhuriyet altını 21879 TL seviyesinden fiyatlanıyor.

TV100'de yer alan habere göre; altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş "Ticaret savaşları resmen başladı" dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ithal edilen ürünlere yönelik getirdiği yeni vergi, küresel piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Memiş "Dolayısıyla piyasalarda sert dalgalanmalar var" dedi. Peki, bu durum şimdiye kadar rekor üstüne rekor kıran yatırımcının güvenli limanı altına nasıl yansıdı? Memiş "Altın fiyatları da bu kargaşadan nasibini aldı. Altın fiyatlarında kısa vadede bu satış

baskısının devam etme olasılığı güçlü. Çünkü dolar uluslararası piyasalarda değer artışına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ORTA VE UZUN VADEDE OLUMLU YÖNDE ETKİLENEN EMTİALARDAN BİR TANESİ OLACAK"

Peki, altındaki bu artış sürecek mi? Piyasa aktörlerinin beklentisi ne? Memiş "Özellikle Temmuz ayına kadar gram altın tarafında 3 bin 500 - 3 bin 700 lira seviyesi, Temmuz ayından sonra yılın ikinci yarısında 4 bin - 4 bin 500 lira aralığıyla alakalı beklentimiz yine devam etmekte. Kripto para piyasasında mesela yüzde 7 civarında sert düşüşler gördük hafta başında ama altın fiyatları yine orta ve uzun vadede olumlu yönde etkilenen emtialardan bir tanesi olacak" şeklinde konuştu.

"HER AY YENİ BİR REKOR"

CNN Türk yayınında da konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Her ay yeni bir rekor denemesi olabilir" ifadelerini kullandı.

ELİNDE ALTIN OLAN NE YAPMALI?

Memiş "Elinde altın bulunduran yatırımcısına eğer nakde ihtiyacınız yoksa ev almayacaksanız, araba almayacaksanız veya nakit ihtiyacınız ortada doğmuyorsa yine beklemeye devam edin. Çünkü her ay bu yükselişler devam edecek" dedi. Devamında Memiş "Ama altın almayı ihmal etmiş, almak için fırsat kollayan bu yıl düğün planlayan vatandaşlarımızı da düşüşleri de bir fırsata çevirmesi lazım" dedi.