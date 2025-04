Gram altın için '4500 TL'yi konuşacağız' diyerek tarih verdi! 'Puslu havaları sever'

Altında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altın yatırımcıları son dönemde yaşanan hareketleri dikkatle takip ederken bir yandan da alım ya da satım için uygun zamanı kolluyor. Peki, piyasada beklentiler ne yönde? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu geldi.

"KAR SATIŞLARININ YAŞANMA İHTİMALİ KUVVETLİ"

A Haber canlı yayınında konuşan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

Geçen haftaya kıyasla biraz daha satıcılı. Teknik olarak bu hafta kar satışlarını beklediğimi söyleyebilirim. 3228 dolar seviyesinde 3237 dolar seviyesinden haftalık bir kapanış yapmıştı. Yine son bir aydır piyasalarda yaşanan ticari savaşları, ek gümrük vergileri gibi birçok belirsizlikler altın tarafında yükselişleri ciddi bir anlamda desteklemişti. Ons altın tarafında bu 4,5 aylık süreç içerisinde yüzde 24'lük, gram altın tarafında da yüzde 34 civarında bir değer artışı vardı. Ara ara kar satışları mutlaka yaşanacaktır. Bu hafta da o kar satışlarının yaşanma ihtimali kuvvetli. Ons altın tarafında takip edeceğimiz bant aralığı bu haftanın

özelinde 3150 dolar seviyesi aşağıda destek seviyesi, 3250 dolar seviyesi yukarıda direnç seviyesi. 4007 lira seviyesinden gram altın haftalık bir kapanış yapmıştı yurt içi piyasalarda, şu an serbest piyasalarda 4000 lira seviyesinin altına sarkma gördük. 3997 lira şu an kapalı çarşıda gram altın, muhtemelen de 3850 lira seviyesine kadar destek seviyesi var, burayı takip etmeye devam edeceğiz.

"GÜMRÜK TARİFELERİ İLE ALAKALI TARTIŞMALARIN BİRAZ DAHA ES VERDİĞİ BİR HAFTA OLMASINI BEKLİYORUM"

Bu hafta son iki haftaya kıyasla daha sakin bir piyasa beklediğimi söyleyebilirim. Özellikle yoğun veri akışları olmasına rağmen yine bu gümrük tarifeleri ile alakalı tartışmaların biraz daha es verdiği bir hafta olmasını bekliyorum. Bu hafta piyasa haftası, perşembe günü saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Yine İngiltere'de, Euro bölgesinde enflasyon verilerini takip edeceğiz. Yine Avrupa Merkez Bankası Lagarde'ın, Amerika Merkez Bankası Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları var, bu tarafı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Cuma günü Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de tatil dolayısıyla piyasalar kapalı. Böyle bir hafta bekliyoruz.

Dediğim gibi borsada pozitif bir seyir olabilir bu hafta. Teknik olarak 9550 puan seviyesi yukarıda direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Döviz kurları stabil ama euro dolar paritesi bu sabah saatlerinde 1.14 seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor tazeledi. Yıllık beklediğimiz bütün rakamlar yılın ilk 4 ayında gerçekleşmiş oldu. Bu ticaret savaşları, söylemler, açıklamalar; piyasalar değil de biraz daha kumar piyasasını gündeme getirdi. Yatırımcıların çok dikkat edilmesi gereken bir süreçten geçtiğimizi söyleyebilirim.

ALTINDA DÜŞÜŞ OLACAK MI?

Yılın 7. ve 8. ayında beklediğimiz bu seviyeler yılın daha ilk 4 ayında gerçekleştiği için hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez, teknik olarak mutlaka satışlar olacaktır ve dolayısıyla da teknik olarak satışların mümkünlüğü hali mevcuttur. O yüzden satış yönlü beklentimiz halen yine devam ediyor. O teknik düzeltme diyoruz biz ona, mesela 2720 dolar seviyesinden işte 3245 dolar seviyesine kadar soluksuz bir şekilde yükseldi. O arada hep boşluk alanlar kaldı. Çeşitli nedenlerden ve bahanelerden dolayı bu teknik seviyeler mutlaka dolacaktır. Hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında zaman düşüş görme ihtimalimiz kuvvetli.

"BUGÜN 4000 LİRA SEVİYESİNİ KONUŞSAK DA 2-3 AY SONRA 4500 LİRA SEVİYESİNİ KONUŞACAĞIZ"

Altın son 25 yıla, son 30 yıla baktığınız zaman yatırım araçları içerisinde en fazla kazandıran yatırım aracı. Bugün biz haftalık yayın yaptığımız için veya söylemde yorum yaptığımız için teknik olarak beklentilerimizi söylüyoruz ama bugün her ne kadar 4000 lira seviyesini konuşsak da 2-3 ay sonra 4500 lira seviyesini konuşacağız. Bundan 4 ay önce 3050 lira seviyesi vardı karşımızda. Dolayısıyla bu seviyelere baktığınız zaman gram altın tarafı her zaman yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Sınırlı bir varlıktır, altın puslu havaları sever. Jeopolitik gerilimler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler, siyasi gerilimler gibi birçok etkene bakar. Şu anda puslu bir hava var küresel piyasalarda, tam da altın fiyatlarının sevdiği bir süreç var ama altın fiyatlarında da sert hareketler her zaman yaşanabilir, dönem dönem bunun örneklerini gördük. Dolayısıyla o teknik düzeltmelere karşı vatandaşların da duyarlı olması lazım. Yani bu düşüşler olunca da aldım zarar ettim falan bunlar yanlış cümlelerdir. Yani piyasaya biraz daha at yarışı olarak bakmamak lazım. Biraz daha şey teknik olarak bakmak lazım piyasaya"